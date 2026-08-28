Los museos de A Coruña, fortificados ante los ladrones de patrimonio: “Están moi ben protexidos”

El casco de Leiro, en una imagen tomada en 2006 Javier Alborés

La primera norma de todo aquello relacionado con la seguridad, como sucedía en ‘El club de la lucha’, es no hablar de todo aquello relacionado con la seguridad. No obstante, el reciente robo del Tesoro de Villena, considerado como uno de los bienes patrimoniales más importantes de la zona mediterránea, puede hacer elucubrar y dudar a los expertos de todo el país, incluida una A Coruña que ya sufrió el histórico robo de las dos tablas de Rubens en el Museo de Belas Artes de 1985.

Así sucede, por ejemplo, con Felipe Senén, investigador y antiguo director del Museo Histórico Arqueológico del castillo de San Antón. “Co de Villena o primeiro que pensei moito foi no estado da cuestión nos museos da Coruña”, comenta: “A seguridade de cada centro é secreta, se ben os museos galegos, entre eles o de San Antón, están moi ben protexidos tanto de día como de noite”.

A pesar de este mensaje tranquilizador, Senén matiza que las administraciones públicas deberían coordinarse para establecer qué significa para la política el valor patrimonial. “É un patrimonio moi sensible que é a imaxe do que somos a nivel universal”, valora. “A cultura está nos museos, pero o personal é insuficiente”, lamenta. No solo los museos: también las iglesias corren sus riesgos. “Temos que protexer o patrimonio. En moitos lugares con patrimonio hai unha falta de vixilancia permanente, e iso hai que recordalo non só polo caso de Villena, senón por outros recentes como o do Louvre. Se alí con tanto personal e seguridade pasa iso, imaxina nos sitios con moitos menos medios”, manifiesta.

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Para este experto, una solución podría pasar por modificar el modelo expositivo de los museos. En concreto, con reproducciones. “Hai moitos museos nos que hai reproducións das pezas, mentres as orixinais están en cámaras acorazadas. Por motivos de exposición se cambiou esa tendencia cos anos, pero hai reproducións magnifícas”, observa. Ayudaría incluso a conservar mejor las obras: “Os orixinais poden sufrir polo desgaste e están expostos ao vandalismo, máis ainda nunha era na que a arte se usa como protesta contra grandes líderes mundiais, e no que as grandes pezas de ouro valen moitos cartos”, considera.

A su entender, el casco de Leiro (encontrado en esta parroquia de Rianxo) sería la pieza del museo de San Antón que más podría beneficiarse de ese modelo. “Xa se pensou en levalo para Rianxo mil veces, igual en San Antón podería expoñerse unha reprodución”, reflexiona. Lo que sí tiene claro es que debe combatirse, desde la política, el que esta clase de robos se lleven a cabo. “Estas pezas teñen un valor histórico e cultural moi superior ao dos kilos de ouro que se poidan obter ao fundilos”, sentencia.