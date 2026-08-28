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A Coruña

Las llamadas que recibió la sala del 092 crecieron un 26% el año pasado

Muchas son tan solo solicitudes de información, pero también han crecido las denuncias de delitos y seguridad

Abel Peña
Abel Peña
28/08/2026 04:21
Sala de pantallas del 092, donde se reciben todas las llamadas de los ciudadanos
Sala de pantallas del 092, donde se reciben todas las llamadas de los ciudadanos
Archivo El Ideal Gallego
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Cuando ocurre una emergencia y se agarra el teléfono, no hay nada que produzca más alivio que el hecho de que alguien responda al otro lado. Teléfonos como el 112, el 061 o el 091 suenan constantemente, pero pocos atienden una variedad de llamadas tan grande como el 092, que el año pasado vio que se incrementaba un 26% su número: pasaron de 95.228 en 2024 a 128.686. 

Eso son bastantes más de las que recibe el Cimacc (Centro Inteligente de Mando, Control y Comunicación) de la Policía Nacional. Esta sala, ubicada en la comisaría de Lonzas, cubre las ciudades de Ferrol-Narón, Santiago y Ribeira, Lugo, Monforte, Viveiro y Ourense, además de A Coruña, pero esta supone el 40% de todo este volumen de llamadas. O sea, 48.548 con actuación policial y más de 16.000 informativas.

Por supuesto, también son muchas las veces que se marca el 092 en busca de información. De hecho, fuentes policiales consultadas aseguran que es la razón principal. “La gente prefiere llamar al 092 que al 010, porque funcionamos las 24 horas y no tienen que esperar, y como les damos la información...”, comentan. Pero no todos los casos son tan triviales. Por ejemplo, han crecido de forma muy significativa las llamadas por violencia de género: 123 en 2023 y 484 en 2025. También han crecido las llamadas que alertaban de accidentes tanto con heridos (553 en 2025 con respecto a las 483 de 2023) como sin heridos (de 1.614 en 2023 a 2.120 en 2025). 

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Hay que tener en cuenta que en 2024 se cambió el sistema para configurarlo al nuevo Eurocop, de manera que de ese año solamente existen datos parciales desagregados entre los meses de enero y mayo. Por eso hay que recurrir a 2023 si se quiere establecer una comparativa.

Otro caso también muy destacable son las llamadas de seguridad ciudadana: peleas, robos, etc. Aunque los delitos que afectan al código penal son responsabilidad de la Policía Nacional, también la Policía Local hace labores de asistencia, y muchas veces, dado que cuenta con más coches patrulla en la calle que el 091 (y que paga más horas extra que el Cuerpo nacional), llega al lugar de los hechos primero. Si en 2023 atendieron 1.138 llamadas de seguridad ciudadana, en 2025 prácticamente se quintuplicaron, lo que refleja que cada vez se reciben más llamadas en este sentido. 

Pero en general, las actuaciones que les parecen más satisfactorias a los policías no son las que permiten la detención de un sospechoso, sino el auxilio humanitario.

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Autolisis

Pero hay algunos fenómenos de los que no quedan constancia en las estadísticas policiales, como el suicidio, porque se trata de un asunto especialmente delicado y que, en muchos casos, es considerado tabú. Algunos expertos creen que ayuda exponer el problema mientras que otros temen que se produzcan imitaciones si se dan a conocer.

Pero tanto la Policía Nacional como la Local coinciden en señalar que los casos autolíticos, como se les denomina técnicamente, han crecido. “Cada vez tenemos más llamadas que nos avisan de alguien que se ha suicidado. Otra vez no es así, solo nos dicen que no consiguen contactar con esa persona, y tratamos de localizarlo”, explican.

El mes pasado, la Policía Nacional ya había explicado el problema que suponen las desapariciones de personas que habían expresado este tipo de ideas a sus allegados, y cómo problemas como este se notan cada vez más. Sobre todo, entre la gente joven. La Policía Nacional señala que: “Ellos conocen a la persona, a su círculo, y te van orientando dónde puede estar para la zona de búsqueda. Realmente es preocupante el crecimiento. Policialmente, nos llama la atención”.

En otros casos simplemente es el aviso de la tragedia consumada, que deja un cuerpo sobre la acera. Pasó recientemente en A Zapateira, el segundo caso este mes. La Policía no pudo hacer nada más que acordonar la zona a la espera de que se retirara el cadáver.

Cifras

854 incendios 
atendió la sala del 092 el año pasado, muchos más que los 95 que se habían registrado durante 2023, según datos municipales.
1.229 desaparecidos 
fueron denunciados el año pasado en la sala del 092, aunque la mayoría de los casos se solucionaron rápidamente.​
2.069 delitos 
se denunciaron el año pasado a través de la sala del 092 el año pasado, sin contar los casos de seguridad (5.783) que también generaron alertas en el sistema​

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