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A Coruña

La Romería de Santa Margarita, una década sin empanadas

Este viernes da comienzo el tradicional festejo en el parque, que pone fin a las Fiestas de María Pita

Óscar Ulla
Óscar Ulla
28/08/2026 04:30
Asistentes degustando las empanadas del concurso del año 2014
Asistentes degustando las empanadas del concurso del año 2014
Archivo El Ideal Gallego
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Eirís tiene las fresas, O Castrillón la tortilla, Novo Mesoiro los mejillones... Muchos barrios de A Coruña tienen sus festejos asociados a un plato característico. Aunque su fin no era ese, se podría decir que la Romería de Santa Margarita también tuvo el suyo: durante décadas, la celebración que copaba el último fin de semana de agosto con música popular, ambiente familiar, puestos varios y un certamen muy especial que no era otro que el tradicional concurso de empanadas.

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Durante décadas, el último fin de semana de agosto reunía a cientos, y en ocasiones miles, de personas en el entorno del auditorio, o en el propio parque, para ver quién era el vencedor de tal concurso. En ocasiones, las empanadas iban subidas en carros de madera, otras adquirían forma de Torre de Hércules e incluso hubo alguna ganadora deportivista, con escudo incorporado.

El concurso tuvo sus altos y sus bajos y hubo que impulsarlo en varias ocasiones, pero hasta 2014 era uno de los puntos álgidos de la romería.

Pero, en 2015, la cosa empezó a cambiar. Con el gobierno de la Marea Atlántica se dio un giro al concurso a última hora. Cuando se acercaba la fecha, cundía la sorpresa al no ver convocado el clásico certamen gastronómico, que sobre la bocina cobró tintes más solidarios y contó con solo un par de participantes. Y tras ese bache de solo dos personas compitiendo en el clásico concurso, el año siguiente no hubo siquiera oportunidad de competir.

Y es que en 2016 se optó por prescindir de esta parte de los festejos de Santa Margarita, pese al éxito que acarreaba desde los años 60 del siglo pasado. La Romería de Santa Margarita se centraba así en el apartado musical y familiar, que sigue vigente a día de hoy, y dejaba de lado esta ilustre parte gastronómica, que tampoco se recuperó en 2019, cuando el PSOE volvió a María Pita.

Este viernes, la Romería de Santa Margarita volverá a tomar el parque, si la lluvia lo permite, celebrando diez años de la desaparición de sus empanadas.

La programación completa de la Romería de Santa Margarita

Esta es la programación completa de la Romería de Santa Margarita:

  • Viernes 28 de agosto - 18.00 y 19.00 horas - Planetario - Actuación de Pärbo (Begoña Rioboo y Anxo Pintos) con visuales de Montse Piñeiro
  • Viernes 28 de agosto - 21.00 horas - Auditorio de Santa Margarita- 'Gran noite do folclore' con Aturuxo, Son d'Aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra
  • Sábado 29 de agosto - De 11.30 a 14.30 horas - Explanada Casa de las Ciencias - Talleres, muestras de entidades de la ciudad y exposición de artesanía musical
  • Sábado 29 de agosto - 13.30 horas - Explanada Casa de las Ciencias - Actuación de Benofán
  • Sábado 29 de agosto - De 16.00 a 19.00 horas - Explanada Casa de las Ciencias - Talleres, muestras de entidades de la ciudad y exposición de artesanía musical
  • Sábado 29 de agosto - 19.30 horas - Explanada Casa de las Ciencias - Actuación de la Real Banda de Cadeiras Encartables
  • Sábado 29 de agosto - 20.30 horas - Auditorio de Santa Margarita - Actuación de Unto Vello, Os Viqueiras y Alana
  • Domingo 30 de agosto - 12.00 horas - Explanada Casa de las Ciencias - Actuación de la Banda Municipal de Música de A Coruña.
  • Domingo 30 de agosto - 13.00 horas - Parque de Santa Margarita - Actuación de Pansenfron
  • Domingo 30 de agosto - 17.00 horas - Parque de Santa Margarita - Actuación de Son Galaico
  • Domingo 30 de agosto - 20.00 horas - Auditorio de Santa Margarita - Actuación de Dervish, Herbamora y Mondra
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