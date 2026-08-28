La Romería de Santa Margarita, una década sin empanadas

Asistentes degustando las empanadas del concurso del año 2014 Archivo El Ideal Gallego

Eirís tiene las fresas, O Castrillón la tortilla, Novo Mesoiro los mejillones... Muchos barrios de A Coruña tienen sus festejos asociados a un plato característico. Aunque su fin no era ese, se podría decir que la Romería de Santa Margarita también tuvo el suyo: durante décadas, la celebración que copaba el último fin de semana de agosto con música popular, ambiente familiar, puestos varios y un certamen muy especial que no era otro que el tradicional concurso de empanadas.

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Durante décadas, el último fin de semana de agosto reunía a cientos, y en ocasiones miles, de personas en el entorno del auditorio, o en el propio parque, para ver quién era el vencedor de tal concurso. En ocasiones, las empanadas iban subidas en carros de madera, otras adquirían forma de Torre de Hércules e incluso hubo alguna ganadora deportivista, con escudo incorporado.

El concurso tuvo sus altos y sus bajos y hubo que impulsarlo en varias ocasiones, pero hasta 2014 era uno de los puntos álgidos de la romería.

Pero, en 2015, la cosa empezó a cambiar. Con el gobierno de la Marea Atlántica se dio un giro al concurso a última hora. Cuando se acercaba la fecha, cundía la sorpresa al no ver convocado el clásico certamen gastronómico, que sobre la bocina cobró tintes más solidarios y contó con solo un par de participantes. Y tras ese bache de solo dos personas compitiendo en el clásico concurso, el año siguiente no hubo siquiera oportunidad de competir.

Y es que en 2016 se optó por prescindir de esta parte de los festejos de Santa Margarita, pese al éxito que acarreaba desde los años 60 del siglo pasado. La Romería de Santa Margarita se centraba así en el apartado musical y familiar, que sigue vigente a día de hoy, y dejaba de lado esta ilustre parte gastronómica, que tampoco se recuperó en 2019, cuando el PSOE volvió a María Pita.

Este viernes, la Romería de Santa Margarita volverá a tomar el parque, si la lluvia lo permite, celebrando diez años de la desaparición de sus empanadas.

La programación completa de la Romería de Santa Margarita

Esta es la programación completa de la Romería de Santa Margarita: