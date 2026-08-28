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A Coruña

La novia de Harry Potter visitará A Coruña en octubre

Katie Leung, actriz que da vida a Cho Chang en el universo de Hogwarts, acudirá a un evento en La tienda que no debe ser nombrada

Lara Fernández
Lara Fernández
28/08/2026 13:29
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Cola para acceder a La tienda que no debe ser nombrada
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A Coruña acogerá en octubre una visita muy esperada por los fans del universo Harry Potter. La tienda que no debe ser nombrada, en el número 2 de Castro Chané, será el lugar de encuentro con Cho Chang, la estudiante de la casa Ravenclaw que mantuvo una relación con Harry Potter durante su quinto año en Hogwarts.

Katie Leung, actriz que da vida al primer amor de Potter, conocerá a sus seguidores y firmará autógrafos el 17 de octubre en el local de Cuatro Caminos dedicado al mundo mágico. La intérprete no solo es conocida por este papel, y es que en la última temporada de Los Bridgerton dio vida a Araminta Gun, la villana de la historia.

Para el evento todavía quedan a la venta entradas disponibles, a través de la web de La tienda que no debe ser nombrada. El precio del ticket es de 70 euros, 105 si se compra la modalidad de pase con varita.

Seamus Finnigan cambia Hogwarts por A Coruña

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