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A Coruña

La histórica fachada de la Casa Escariz se someterá a una rehabilitación

La Fundación Manuel Piñeiro Pose aclara que las actuaciones son "imprescindibles" para su habitabilidad

Julia Nóvoa
28/08/2026 21:02
Vista de la fachada de la Casa Escariz, ubicada en la plaza de Pontevedra | Archivo El Ideal Gallego
Vista de la fachada de la Casa Escariz, ubicada en la plaza de Pontevedra | Archivo El Ideal Gallego
Pedro Puig
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La Fundación Manuel Piñeiro Pose negó este viernes que hayan anunciado “obras” de reforma en la histórica Casa Escariz y aclara que solo llevarán a cabo actuaciones de rehabilitación “imprescindibles” para su habitabilidad, especialmente en su fachada.

La entidad salió al paso de las preguntas formuladas por el BNG al Ayuntamiento coruñés sobre este inmueble, en conflicto por su titularidad. “O BNG interésase por saber se cabe outorgar unha licenza rehabilitación a unha entidade coa que se disputa a titularidade do inmóbel, até o punto de que podería chegar a acreditarse a súa condición de posuidora de mala fe deses edificios”, denunciaban.

La fundación defendió, por su parte, que “impedir o inhibirse ante una degradación de un edificio catalogado sería actuar de mala fe” y explica que actuaciones como las anunciadas las lleva realizando esta entidad "a lo largo de 75 años de forma ininterrumpida”.

 “Lo que se pretende es efectuar aquellas actuaciones imprescindibles para mejorar la habitabilidad del mismo y evitar, principalmente en cuanto a la fachada, su posible deterioro”, aclaran.

Disputas judiciales

La fundación también responde a las afirmaciones del BNG sobre la disputa legal sobre los propietariode los inmuebles ubicados entre la calle Teresa Herrera y Payo Gómez. “Ninguno de los dos procedimientos judiciales en curso dirimen una disputa por la titularidad”, aseguran desde la entidad.

Así, explican que uno de los procedimientos se trata de una “cuestión administrativa sobre la competencia de la Junta de Gobierno Municipal” después de que se considerase “nulo” el acuerdo que ordenaba destinar lo que consideran “una cantidad de dinero irrisoria” a cambio de los bienes. 

Al hilo, el segundo procedimiento judicial trata sobre la “consignación efectuada por el ente local para que los albaceas entreguen las dos casas”, siendo un acto administrativo “meramente instrumental” para poder inscribir los inmuebles a su nombre. 

"Ninguno de los dos procedimiento discuten sobre si la titularidad de los dos inmuebles es de la fundación o del Ayuntamiento coruñés", reiteran.

No obstante, denuncian que el Ayuntamiento "pretende convertir una recomendación testamentaria (de Piñeiro Pose) en una deuda de los albaceas testamentarios", además de que ven "obvio que el ente local no ha asumido las funciones del extinto Hospital municipal de La Coruña", ya que se suponía que los ingresos generados por la Casa Escariz debían financiar el centro hospitalario, que desapareció en 1985.

"Resulta incierto que el testamento de Piñeiro Pose indique que transcurridos treinta años desde su fallecimiento los dos inmuebles debían entregarse al ente municipal", zanjan desde la fundación. 

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