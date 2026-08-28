Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Hace 25 años | Las inundaciones y los cortes de luz sumen la ciudad en un caos

Belén Cebey
Belén Cebey
28/08/2026 04:30
ElIdealGallego> uploadCDSET SCREENLENGTH 20SET COUNTRYGROUP 1SET LAN MODE ANYSET WAN MODE ONLYSET AGE OFFSET MULTIDESTINATION OFFSET SWITCH NET3SET ALAWVOICE ONSET INTERNALTONES NONESET 1 DELAY 30SET 2 DELAY 30SET BRIDGING OFFSET LEARN ONSET PASSTHRU OFFSET SPEED AUTOSET PLAN NORMALSET 1 AUTO ONSET 2 AUTO ONSET 1 NUMBER 981165000SET 2 NUMBERSET 1 BACKUPNUMBERSET 2 BACKUPNUMBERSET 1 RINGBACKSET 2 RINGBACKSET 1 CLIVALIDATENUMBERSET 2 CLIVALIDATENUMBERSET CLICALLBACK OFFSET CLIAUTHENTICATION OFFSET SYSTEMNAME ElIdealGallegoLOG CALLS TIME VERBOSESET UNICASTFILTER OFFDEMAND 1 THRESHOLD 0DEMAND 2 THRESHOLD 48DEMAND 1 DURATION 1DEMAND 2 DURATION 1DEMAND 1 SOURCE LANDEMAND 2 SOURCE BOTHTIMEOUT 1 THRESHOLD 0TIMEOUT 2 THRESHOLD 48TIMEOUT 1 DURATION 0TIMEOUT 2 DURATION 0TIMEOUT 1 SOURCE LANTIMEOUT 2 SOURCE BOTHSET AOCDTIMEOUT OFFSET PASSWORD SYSTEM ENCRYPTED 14200b5d36122b1320SET REMOTEACCESS PROTECTEDSET LOCALACCESS PROTECTEDSET CLICKSTART ONSET LOGOUT 5SET CALLERID OFFSET PPP AUTHENTICATION IN PAPSET PPP CHAPREFUSE NONESET PPP AUTHENTICATION OUT NONESET PPP AUTHENTICATION ACCEPT EITHERSET PPP TAS CLIENT 0.0.0.0SET PPP TAS CHAPSECRET LOCAL ONSET PPP CALLBACK REQUEST OFFSET PPP CALLBACK REPLY OFFSET PPP NEGOTIATION INTEGRITY 10SET PPP NEGOTIATION COUNT 10SET PPP NEGOTIATION RETRY 3000SET PPP TERMREQ COUNT 2SET PPP MULTILINK OFFSET PPP MULTILINK PPPHEADER ONSET COMPRESSION OFFSET PPP BACP ONSET PPP ADDRESS NEGOTIATION LOCAL OFFSET PPP IP NETMASK LOCAL OFFSET IP PAT UDPTIMEOUT 5SET IP PAT TCPTIMEOUT 30SET IP PAT PORTHANDLER HTTP 220.9.200.100SET IP PAT PORTHANDLER SMTP 220.9.200.100SET IP RIP TIME 30SET CALLDURATION 0SET SNMP CONTACT ""SET SNMP LOCATION ""SET SNMP TRAP COLDSTART OFFSET SNMP TRAP WARMSTART OFFSET SNMP TRAP LINKDOWN OFFSET SNMP TRAP LINKUP OFFSET SNMP TRAP AUTHENTICATIONFAIL OFFSET DHCP OFFSET DHCP DOMAINSET DHCP NETBIOS_SCOPESET CALLTIME VO
inundaciones
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Hace 25 años, en 2001, una tormenta desbordó el alcantarillado y dejó sin semáforos las calles de la ciudad, sumiéndola en un gran caos y hace 50 años, en 1976, se inauguró en A Coruña la exposición de Román Navarro, organizada por la Diputación. En 1951, 75 años atrás, el jefe de estado Francisco Franco y su mujer Carmen Polo llegaban a Meirás para pasar sus vacaciones, mientras hace 100 años, en 1926, un tranvía atropelló en San Andrés a una niña de seis años.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de agosto de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 28 de agosto de 2001
Archivo El Ideal Gallego

Las inundaciones y los cortes de luz sumen la ciudad en un caos

Era una tormenta anunciada. La anticipó la tromba de agua y festival de rayos y truenos del pasado domingo. Un cielo cada vez más oscuro y un calor sofocante fueron pistas inequívocas de que de nuevo la lluvia dejaría las calles anegadas y desiertas. 

El día comenzó como ya es habitual, con niebla. Se disipó lo suficiente como para que las playas se llenasen de personas que además de buscar el moreno del sol intentaban huir del bochorno con un chapuzón. La tregua duró hasta media tarde, cuando las nubes comenzaron a augurar un escenario similar al del día anterior. 

Las calles de la ciudad vivieron un auténtico caos al apagarse un gran número de semáforos.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de agosto de 1976
Portada de El Ideal Gallego del 28 de agosto de 1976
Archivo de El Ideal Gallego

Inaugurada la exposición de Román Navarro, organizada por la Diputación

En la tarde de ayer tuvo lugar en el Colegio Calvo Sotelo la inauguración, por el presidente de la Diputación Provincial, don Lino Rodríguez Madero, de la Exposición Conmemorativa del pintor coruñés Román Navarro. La muestra ha sido organizada por el citado organismo que ha reunido una interesante parte de la obra total de Román Navarro, noventa cuadros de los que sólo cinco son acuarelas, pero que quizá sean de los más valiosos por su frescura, colorido y belleza plástica. 

El presidente de la Diputación, que asistió acompañado de su esposa doña Kety Quintana, se abstuvo en esta ocasión de pronunciar palabras solemnes. Simplemente saludó a cuantos invitados acudieron y departió y comentó los cuadros con ellos.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de agosto de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 28 de agosto de 1951
Archivo El Ideal Gallego

El jefe de Estado, Francisco Franco y su mujer Carmen Polo en Meirás

Procedente de Guipúzcoa, y después de pasar unos días en el mar, dedicado a la pesca deportiva, en la tarde de ayer alrededor de las siete de la tarde, llegó a su residencia veraniega del Pazo de Meirás, en esta provincia, S.E. el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, acompañado de su esposa doña Carmen Polo de Franco. 

Después de recibir la bienvenida de todas las Autoridades y departir con ellas un rato en compañía del Jefe de la Casa Militar, Teniente General don Pablo Martín Alonso, segundo Jefe Contralmirante, don Pedro Nieto Antúnes y segundo Jefe e Intendente de la Casa Civil, don Fernando Fuertes de Villavicencio, sus Excelencias se retiraron a sus habitaciones para descansar.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de agosto de 1926
Portada de El Ideal Gallego del 28 de agosto de 1926
Archivo El Ideal Gallego

Una niña atropellada por un tranvía en San Andrés

Poco antes de las seis de la tarde y al pasar por frente al despacho central de la Cooperativa Militar y Civil, el tranvía número 27 de la línea de San andrés en dirección a la calle de Cordonería, salió corriendo de las inmediaciones del callejón conocido por rúa Ciega, una niña de seis años, y al intentar cruzar la vía fue alcanzada por el citado tranvía que la arrolló con el salvavidas. Por los guardias de Seguridad fue conducida la niña lesionada a la casa de Socorro, donde el médico de la guardia le apreció varias heridas y contusiones en diversas partes del cuerpo. 

Según varios pasajeros que viajaban en el tranvía, fue tan inesperada y tan rápida la maniobra de la niña que cuando se dieron cuenta ya había sido alcanzada por el vehículo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Asistentes degustando las empanadas del concurso del año 2014

La Romería de Santa Margarita, una década sin empanadas
Óscar Ulla
ElIdealGallego> uploadCDSET SCREENLENGTH 20SET COUNTRYGROUP 1SET LAN MODE ANYSET WAN MODE ONLYSET AGE OFFSET MULTIDESTINATION OFFSET SWITCH NET3SET ALAWVOICE ONSET INTERNALTONES NONESET 1 DELAY 30SET 2 DELAY 30SET BRIDGING OFFSET LEARN ONSET PASSTHRU OFFSET SPEED AUTOSET PLAN NORMALSET 1 AUTO ONSET 2 AUTO ONSET 1 NUMBER 981165000SET 2 NUMBERSET 1 BACKUPNUMBERSET 2 BACKUPNUMBERSET 1 RINGBACKSET 2 RINGBACKSET 1 CLIVALIDATENUMBERSET 2 CLIVALIDATENUMBERSET CLICALLBACK OFFSET CLIAUTHENTICATION OFFSET SYSTEMNAME ElIdealGallegoLOG CALLS TIME VERBOSESET UNICASTFILTER OFFDEMAND 1 THRESHOLD 0DEMAND 2 THRESHOLD 48DEMAND 1 DURATION 1DEMAND 2 DURATION 1DEMAND 1 SOURCE LANDEMAND 2 SOURCE BOTHTIMEOUT 1 THRESHOLD 0TIMEOUT 2 THRESHOLD 48TIMEOUT 1 DURATION 0TIMEOUT 2 DURATION 0TIMEOUT 1 SOURCE LANTIMEOUT 2 SOURCE BOTHSET AOCDTIMEOUT OFFSET PASSWORD SYSTEM ENCRYPTED 14200b5d36122b1320SET REMOTEACCESS PROTECTEDSET LOCALACCESS PROTECTEDSET CLICKSTART ONSET LOGOUT 5SET CALLERID OFFSET PPP AUTHENTICATION IN PAPSET PPP CHAPREFUSE NONESET PPP AUTHENTICATION OUT NONESET PPP AUTHENTICATION ACCEPT EITHERSET PPP TAS CLIENT 0.0.0.0SET PPP TAS CHAPSECRET LOCAL ONSET PPP CALLBACK REQUEST OFFSET PPP CALLBACK REPLY OFFSET PPP NEGOTIATION INTEGRITY 10SET PPP NEGOTIATION COUNT 10SET PPP NEGOTIATION RETRY 3000SET PPP TERMREQ COUNT 2SET PPP MULTILINK OFFSET PPP MULTILINK PPPHEADER ONSET COMPRESSION OFFSET PPP BACP ONSET PPP ADDRESS NEGOTIATION LOCAL OFFSET PPP IP NETMASK LOCAL OFFSET IP PAT UDPTIMEOUT 5SET IP PAT TCPTIMEOUT 30SET IP PAT PORTHANDLER HTTP 220.9.200.100SET IP PAT PORTHANDLER SMTP 220.9.200.100SET IP RIP TIME 30SET CALLDURATION 0SET SNMP CONTACT ""SET SNMP LOCATION ""SET SNMP TRAP COLDSTART OFFSET SNMP TRAP WARMSTART OFFSET SNMP TRAP LINKDOWN OFFSET SNMP TRAP LINKUP OFFSET SNMP TRAP AUTHENTICATIONFAIL OFFSET DHCP OFFSET DHCP DOMAINSET DHCP NETBIOS_SCOPESET CALLTIME VO

Hace 25 años | Las inundaciones y los cortes de luz sumen la ciudad en un caos
Belen Cebey
El ideal gallego

La oferta de destinos nacionales en Alvedro quedará “muy bien” dimensionada este año
Lara Fernández
Sala de pantallas del 092, donde se reciben todas las llamadas de los ciudadanos

Las llamadas que recibió la sala del 092 crecieron un 26% el año pasado
Abel Peña