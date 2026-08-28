Hace 25 años | Las inundaciones y los cortes de luz sumen la ciudad en un caos

inundaciones Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, una tormenta desbordó el alcantarillado y dejó sin semáforos las calles de la ciudad, sumiéndola en un gran caos y hace 50 años, en 1976, se inauguró en A Coruña la exposición de Román Navarro, organizada por la Diputación. En 1951, 75 años atrás, el jefe de estado Francisco Franco y su mujer Carmen Polo llegaban a Meirás para pasar sus vacaciones, mientras hace 100 años, en 1926, un tranvía atropelló en San Andrés a una niña de seis años.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de agosto de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Las inundaciones y los cortes de luz sumen la ciudad en un caos

Era una tormenta anunciada. La anticipó la tromba de agua y festival de rayos y truenos del pasado domingo. Un cielo cada vez más oscuro y un calor sofocante fueron pistas inequívocas de que de nuevo la lluvia dejaría las calles anegadas y desiertas.

El día comenzó como ya es habitual, con niebla. Se disipó lo suficiente como para que las playas se llenasen de personas que además de buscar el moreno del sol intentaban huir del bochorno con un chapuzón. La tregua duró hasta media tarde, cuando las nubes comenzaron a augurar un escenario similar al del día anterior.

Las calles de la ciudad vivieron un auténtico caos al apagarse un gran número de semáforos.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de agosto de 1976 Archivo de El Ideal Gallego

Inaugurada la exposición de Román Navarro, organizada por la Diputación

En la tarde de ayer tuvo lugar en el Colegio Calvo Sotelo la inauguración, por el presidente de la Diputación Provincial, don Lino Rodríguez Madero, de la Exposición Conmemorativa del pintor coruñés Román Navarro. La muestra ha sido organizada por el citado organismo que ha reunido una interesante parte de la obra total de Román Navarro, noventa cuadros de los que sólo cinco son acuarelas, pero que quizá sean de los más valiosos por su frescura, colorido y belleza plástica.

El presidente de la Diputación, que asistió acompañado de su esposa doña Kety Quintana, se abstuvo en esta ocasión de pronunciar palabras solemnes. Simplemente saludó a cuantos invitados acudieron y departió y comentó los cuadros con ellos.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de agosto de 1951 Archivo El Ideal Gallego

El jefe de Estado, Francisco Franco y su mujer Carmen Polo en Meirás

Procedente de Guipúzcoa, y después de pasar unos días en el mar, dedicado a la pesca deportiva, en la tarde de ayer alrededor de las siete de la tarde, llegó a su residencia veraniega del Pazo de Meirás, en esta provincia, S.E. el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, acompañado de su esposa doña Carmen Polo de Franco.

Después de recibir la bienvenida de todas las Autoridades y departir con ellas un rato en compañía del Jefe de la Casa Militar, Teniente General don Pablo Martín Alonso, segundo Jefe Contralmirante, don Pedro Nieto Antúnes y segundo Jefe e Intendente de la Casa Civil, don Fernando Fuertes de Villavicencio, sus Excelencias se retiraron a sus habitaciones para descansar.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de agosto de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Una niña atropellada por un tranvía en San Andrés

Poco antes de las seis de la tarde y al pasar por frente al despacho central de la Cooperativa Militar y Civil, el tranvía número 27 de la línea de San andrés en dirección a la calle de Cordonería, salió corriendo de las inmediaciones del callejón conocido por rúa Ciega, una niña de seis años, y al intentar cruzar la vía fue alcanzada por el citado tranvía que la arrolló con el salvavidas. Por los guardias de Seguridad fue conducida la niña lesionada a la casa de Socorro, donde el médico de la guardia le apreció varias heridas y contusiones en diversas partes del cuerpo.

Según varios pasajeros que viajaban en el tranvía, fue tan inesperada y tan rápida la maniobra de la niña que cuando se dieron cuenta ya había sido alcanzada por el vehículo.