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A Coruña

El teatro Rosalía acogerá una exposición sobre Manuel Lourenzo

Con motivo del estreno de 'A velada de Londres', el 4 de septiembre, el recinto acogerá esta muestra

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/08/2026 17:05
Xurxo Cortázar, Xavier Castiñeira, Beatriz de Vega, Carlos Pinilla, Esperanza Mara y Sophia Rodal, equipo de 'A velada de Londres'
Xurxo Cortázar, Xavier Castiñeira, Beatriz de Vega, Carlos Pinilla, Esperanza Mara y Sophia Rodal, equipo de 'A velada de Londres'
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Coincidiendo con el estreno de 'A velada de Londres', el próximo 4 de septiembre en el teatro Rosalía, la compañía ButacaZero rendirá también homenaje al autor del texto original de la obra, Manuel Lourenzo, fallecido el pasado año 2025. Lo hará con una exposición de seis paneles que se instalará en el vestíbulo del teatro antes de la función y que se dispondrá en las futuras representaciones de la nueva pieza de la compañía.

El equipo de 'A velada de Londres'

ButacaZero revive el mito de Drácula con 'A velada de Londres', su nuevo espectáculo, que presentará en el teatro Rosalía

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La muestra llevará por título 'Manuel Lourenzo. A pegada que continúa', concebida por el propio director de la obra teatral, Xavier Castiñeira, con la colaboración de Paco Oti, Inma López Silva, Ana Abad de Larriva, Gloria Rico y el fondo bibliográfico de la Biblioteca-Archivo Teatral Francisco Pillado Mayor, de la Universidad de A Coruña (UDC).

La muestra no pretende ser un recorrido histórico exhaustivo por su vida y obra, tal y como explican desde la compañía, sino un homenaje construido desde la emoción y afecto que Castiñeira tiene por el que fue su maestro. De este modo, se mantiene vivo el legado de Lourenzo.

La exposición muestra la dimensión colosal de un creador que hacía del teatro una urgencia vital desde que regresó de Alemania en 1965 para "alumear unha Galicia gris". Entre los datos y documentos que rescata la exposición, destaca la singular disciplina de Lourenzo, un autor que escribió más de 300 piezas teatrales, regresando puntualmente cada día a sus obras porque escribir formaba parte de su manera de estar en el mundo.

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