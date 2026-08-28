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A Coruña

El negocio de A Coruña que TikTok salvó del cierre inminente: “Había días en los que no venía nadie”

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
28/08/2026 03:07
Jonathan Navas, en su local en la calle Costa da Unión
Jonathan Navas, en su local en la calle Costa da Unión
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Cuando estaba a punto de cerrar, Jonathan Navas lanzó un grito de socorro para tratar de salvar Qkinhas, un negocio de galletas estilo Nueva York y café de especialidad en lata que abrió hace casi un año en la calle Costa da Unión. Se lo jugó todo a una última carta con un reto de 365 días en TikTok, pero le bastaron poco más de veinte para resucitar su local: “Pasamos de días en los que no venía nadie a tener que comprar equipamiento para poder hacer más cantidad de galletas”. 

El apoyo fue “una locura” desde el primer vídeo, que se viralizó y se llenó de comentarios de apoyo. “Pero como las visualizaciones no pagan las deudas”, Jonathan necesitaba convertirlo en clientes reales. Y lo consiguió. Desde entonces, por la puerta no paran de entrar clientes que le dicen: “Vengo por el reto”.

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“Nosotros lo que queríamos era que la gente probara el producto, que sabemos que es bueno, de calidad, ya que todo es artesanal. Sabíamos que si la gente lo conocía, iba a volver. Y efectivamente está siendo así”, celebra el dueño de este pequeño negocio takeaway. Incluso fue una sorpresa para mucha gente del barrio, que no conocía su apertura, pero que “han cogido la marca como suya” y ya son habituales.

Pero TikTok no era desconocido para Jonathan Navas. Cocinero de origen venezolano, trabajó un tiempo como creador de contenido en redes sociales, donde llegó a acumular un millón de seguidores: “Me dedicaba a publicitar negocios. Iba a lugares, los probaba y daba recomendaciones. Pero me olvidé de mi marca personal y me enfoqué en Qkinhas”.

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Lo hacía “para otros”, así que “era tontería” no hacerlo para sí mismo, de este modo, aunque pidió presupuesto a otros profesionales, finalmente decidió ponerse al frente de las redes de su negocio para intentar salvarlo del cierre. Y el público le respondió, no solo acudiendo a su negocio, sino también participando activamente en los retos diarios. Triunfó especialmente uno en el que los clientes elegían el sabor que querían: tarta de la abuela. “Se agota todos los días”, aplaude.

Qkinhas no es el primer negocio de Navas en la ciudad, donde lleva casi diez años asentado. La pandemia arruinó su proyecto anterior, pero lejos de venirse abajo se atrevió con el novedoso concepto del café en lata: “Fuimos los primeros en traerlo a A Coruña”. 

Ahora, llevan sus productos por toda la ciudad y su área en eventos y fiestas de barrio. “La gente hasta viene a hacerse fotos conmigo”, se sorprende Jonathan, feliz de haber sido salvado por el algoritmo.

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