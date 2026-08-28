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A Coruña

El fundador de Casa Martín monta un local en el centro de A Coruña que mantiene el concepto y la tortilla

El traspaso después de 16 años de intensa actividad da paso a un nuevo establecimiento

Guillermo Parga
Guillermo Parga
28/08/2026 18:24
Roberto Fernández, en el Santa Catalina
Roberto Fernández, en el Santa Catalina
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Lo de Casa Martín da para trilogía. El traspaso de la taberna de la calle Alameda ha provocado un movimiento de fichas en la zona centro que, para suerte de los habituales, afecta más a las propiedades que al producto y el concepto final del que disfrutarán los clientes. Sobre todo aquellos exhaustos de moderneces y que buscan la autenticidad y el sabor de toda la vida. Roberto Fernández abrió hace 16 años menos un mes el local de desayunos, aperitivos y comidas, el cual decidió vender recientemente a un joven hostelero con pedigrí en la ciudad. Sin embargo, Roberto, lejos de buscar la jubilación a sus 54 años, ha optado por un nuevo comienzo y, muy cerca de su local primigenio, ha montado el Santa Catalina.

Casa Martín, cerrado, este martes

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El nombre no tiene más historia que la plaza en la que se ubica, donde hasta hace poco se asentaba la cafetería A Fontiña. Si bien se hizo cargo del espacio hace algo más de un año, Fernández no se ha involucrado definitivamente hasta deshacerse de Casa Martín, que aunque lo llevara en el corazón se había convertido en un quebradero de cabeza en muchos sentidos. “El concepto no va a ser el rock and roll de Casa Martín, aunque sí tendrá la misma esencia, habrá cuatro cositas, pro todo muy rico, especialmente las tortillas, las pulgas o el café”, anuncia.

Casa Martín, en la calle Alameda

Un joven hostelero de A Coruña salvará Casa Martín y revitalizará un templo de la tortilla

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También estará, evidentemente, el inconfundible toque personal y cercano de Fernández, que a buen seguro arrastrará una legión de incondicionales. “Voy a estar yo al frente, y sé que tratar a la gente bien es fundamental; en Casa Martín tiraba mucho la cocina, pero también el corazón que tenía el negocio”, dice. También se deshace en elogios hacia los que serán sus sustitutos. “Son buena gente y me voy muy tranquilo, porque seguramente será el mismo concepto”, apunta. De su anterior local también se queda un horario muy parecido, pues el Santa Catalina abrirá de 07.00 a 17.00 horas, de lunes a viernes.

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