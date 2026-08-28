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A Coruña

Deniegan la salida de prisión del autor del atropello múltiple en plaza de Mina hace un año

Ep
28/08/2026 13:22
El atropello múltiple se produjo en la plaza de Mina
Quintana
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La magistrada-juez de la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña ha desestimado la petición del autor de un atropello múltiple en A Coruña, ocurrido hace un año, en agosto de 2025, de salir de prisión.

Atropello multiple en plaza de Mina FOTO Quintana

Atropello múltiple en plaza de Mina de A Coruña

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En concreto, en un recurso de apelación interpuesto por su letrado pedía la modificación de su situación para que se decretase libertad provisional con las medidas cautelares que se determinasen, con seguimiento médico en un hospital de Monforte, con prohibición de entrada en la ciudad herculina, entre otras cuestiones.

De no estimarse esto, planteaba la sustitución de la prisión preventiva por el internamiento psiquiátrico en régimen cerrado en el Hospital Marítimo de Oza, en A Coruña. Sin embargo, la magistrada-juez desestima su petición, manteniendo en consecuencia la situación personal de prisión provisional, comunicada y sin fianza del recurrente.

El hombre que atropelló a seis personas en el centro de A Coruña lo hizo por "llamar la atención"

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Los hechos ocurrieron al mediodía del 27 de agosto del pasado año, cuando un total de seis personas resultaron heridas en un atropello, ocurrido en pleno centro de la ciudad de A Coruña, en la calle Juana de Vega.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press explicaron que el turismo arrolló a los peatones cuando "estaban cruzando debidamente" por un paso de cebra. Estaba aparcado en un área reservada de la citada vía y arrancó el coche cuando las personas comezaron a cruzar, según él mismo reconoció a los agentes.

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