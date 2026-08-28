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A Coruña

De Pärbo a Mondra, estas son las actuaciones de la Romería de Santa Margarita

Hoy comienza la última, y más longeva, propuesta de las Fiestas de María Pita

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/08/2026 12:09
Imagen de la presentación de la Romería de Santa Margarita
Imagen de la presentación de la Romería de Santa Margarita
Archivo El Ideal Gallego
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El parque de Santa Margarita se viste hoy de gala para afrontar la última propuesta de las Fiestas de María Pita, y también la más longeva, ya que las menciones a la Romería de Santa Margarita se remonta hasta el siglo XIX.

Con la mirada puesta en el cielo, por si la lluvia hace acto de presencia, la cita tradicional con la cultura gallega de las Fiestas llenará de música, tradición, artesanía y talleres el parque hasta el domingo.

Las propuestas comenzarán este mismo viernes, con la actuación que ofrecerán Pärbo (Begoña Rioboo y Anxo Pintos), con visuales de Montse Piñeiro, en el Planetario de la Casa de las Ciencias. Serán dos pases, a las 18.00 y 19.00 horas, antes de que, a las 21.00, se celebre en el auditorio de Santa Margarita la 'Gran noite do folclore', con la participación de agrupaciones como Xacarandaina, Aturuxo, Son d'Aquí, Donaire y Cántigas da Terra.

El sábado la actividad ya se multiplicará a lo largo del día con la jornada más participativa de la Romería. Por la mañana y por la tarde habrá talleres, muestras de entidades y exposiciones de artesanía musical junto a la Casa de las Ciencias. Pero también habrá música, con Benofán (13.30), la Real Banda de Cadeiras Encartables (19.30) y, ya en el auditorio, los conciertos de Unto Vello, Os Viqueiras y Alana.

El domingo se cerrará la tradicional cita veraniega con el clásico concierto de la Banda Municipal de Música de A Coruña junto a la Casa de las Ciencias, acompañados por miembros de Donaire (12.00 horas). Durante el día la música seguirá sonando de la mano de Pansenfron (13.00) y Son Galaico (17.30), antes del golpe final, de vuelta en el auditorio de Santa Margarita, con el concierto de Dervish, Herbamora y Mondra.

La programación completa de la Romería de Santa Margarita

Esta es la programación completa de la Romería de Santa Margarita:

  • Viernes 28 de agosto - 18.00 y 19.00 horas - Planetario - Actuación de Pärbo (Begoña Rioboo y Anxo Pintos) con visuales de Montse Piñeiro
  • Viernes 28 de agosto - 21.00 horas - Auditorio de Santa Margarita 'Gran noite do folclore' con Aturuxo, Son d'Aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra
  • Sábado 29 de agosto - De 11.30 a 14.30 horas - Explanada Casa de las Ciencias - Talleres, muestras de entidades de la ciudad y exposición de artesanía musical
  • Sábado 29 de agosto - 13.30 horas - Explanada Casa de las Ciencias - Actuación de Benofán
  • Sábado 29 de agosto - De 16.00 a 19.00 horas - Explanada Casa de las Ciencias - Talleres, muestras de entidades de la ciudad y exposición de artesanía musical
  • Sábado 29 de agosto - 19.30 horas - Explanada Casa de las Ciencias - Actuación de la Real Banda de Cadeiras Encartables
  • Sábado 29 de agosto - 20.30 horas - Auditorio de Santa Margarita - Actuación de Unto Vello, Os Viqueiras y Alana
  • Domingo 30 de agosto - 12.00 horas - Explanada Casa de las Ciencias - Actuación de la Banda Municipal de Música de A Coruña.
  • Domingo 30 de agosto - 13.00 horas - Parque de Santa Margarita - Actuación de Pansenfron
  • Domingo 30 de agosto - 17.00 horas - Parque de Santa Margarita - Actuación de Son Galaico
  • Domingo 30 de agosto - 20.00 horas - Auditorio de Santa Margarita - Actuación de Dervish, Herbamora y Mondra
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