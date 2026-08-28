De Pärbo a Mondra, estas son las actuaciones de la Romería de Santa Margarita

Imagen de la presentación de la Romería de Santa Margarita Archivo El Ideal Gallego

El parque de Santa Margarita se viste hoy de gala para afrontar la última propuesta de las Fiestas de María Pita, y también la más longeva, ya que las menciones a la Romería de Santa Margarita se remonta hasta el siglo XIX.

Con la mirada puesta en el cielo, por si la lluvia hace acto de presencia, la cita tradicional con la cultura gallega de las Fiestas llenará de música, tradición, artesanía y talleres el parque hasta el domingo.

Las propuestas comenzarán este mismo viernes, con la actuación que ofrecerán Pärbo (Begoña Rioboo y Anxo Pintos), con visuales de Montse Piñeiro, en el Planetario de la Casa de las Ciencias. Serán dos pases, a las 18.00 y 19.00 horas, antes de que, a las 21.00, se celebre en el auditorio de Santa Margarita la 'Gran noite do folclore', con la participación de agrupaciones como Xacarandaina, Aturuxo, Son d'Aquí, Donaire y Cántigas da Terra.

El sábado la actividad ya se multiplicará a lo largo del día con la jornada más participativa de la Romería. Por la mañana y por la tarde habrá talleres, muestras de entidades y exposiciones de artesanía musical junto a la Casa de las Ciencias. Pero también habrá música, con Benofán (13.30), la Real Banda de Cadeiras Encartables (19.30) y, ya en el auditorio, los conciertos de Unto Vello, Os Viqueiras y Alana.

El domingo se cerrará la tradicional cita veraniega con el clásico concierto de la Banda Municipal de Música de A Coruña junto a la Casa de las Ciencias, acompañados por miembros de Donaire (12.00 horas). Durante el día la música seguirá sonando de la mano de Pansenfron (13.00) y Son Galaico (17.30), antes del golpe final, de vuelta en el auditorio de Santa Margarita, con el concierto de Dervish, Herbamora y Mondra.

La programación completa de la Romería de Santa Margarita

Esta es la programación completa de la Romería de Santa Margarita: