De A Coruña a Guatemala para compartir experiencias de innovación educativas

Javier Pereira (tercero por la izquierda) e Irene Brage (cuarta por la izquierda), en su estancia en Guatemala Cedida

El proyecto 'Talentos Inclusivos', impulsado por el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Citic) de la Universidad de A Coruña y Aspace Coruña, fue presentado recientemente en Guatemala en el marco del cuarto Premio Galego de Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Globval, recibido el pasado mes de mayo.

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Por segunda vez, el galardón permite que dos docentes de cada uno de los proyectos ganadores conozcan sobre el terreno el trabajo de la cooperación gallega y participen en actividades de intercambio y conocimiento de la realidad local. En representación de 'Talentos Inclusivos', viajaron al país centroamericano Javier Pereira e Irene Brage, que durante la experiencia tuvieron también la oportunidad de presentar el proyecto y compartir su metodología y experiencia en los ámbitos de la innovación educativa, la inclusión y la sensibilización social.

El programa

El viaje, desarrollado entre los días 17 y 25 de agosto, incluyó diferentes actividades orientadas a conocer iniciativas educativas, sociales y comunitarias y a favorecer el intercambio de experiencias. Entre ellas, destacó el encuentro con la organización Kaqla, con una visita a sus instalaciones, una presentación de su trabajo y un intercambio de proyectos y metodologías. La jornada incluyó también un encuentro con niñas, niños y adolescentes participantes en sus procesos de formación, liderazgo y sanación colectiva desde la cosmovisión maya.

Otro de los puntos centrales del viaje fue Jocotán, donde la delegación visitó diferentes comunidades y varias escuelas rurales de la zona. Allí pudo conocer el trabajo del profesorado, las instalaciones y los huertos escolares, así como diferentes mejoras incorporadas en los hogares con el acompañamiento de Mejorha, relacionadas con saneamiento, cocinas ecológicas y energía. El programa continuó en el lago Atitlán, donde los participantes conocieron el trabajo de mujeres artesanas en Atípica, una marca ética de ropa y complementos que tiene su base en Guatemala, y diferentes comunidades de la zona.

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En la recta final del viaje, la delegación visitó el Centro Universitario de Oriente (Cunori), una unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Durante la jornada pudieron conocer sus instalaciones, programas académicos y líneas de trabajo, además de identificar áreas de interés común para fortalecer la cooperación y explorar futuros proyectos conjuntos. Posteriormente, la delegación se trasladó a Ciudad de Guatemala, donde realizó un recorrido por la librería Catafixia, un espacio cultural de referencia dedicado a la literatura, el pensamiento crítico y la memoria histórica de Guatemala y Centroamérica.

La experiencia se completó con la participación en el acto de entrega de diplomas a las monitoras y los monitores voluntarios del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica. En el marco del proyecto 'Voluntariado Internacional desde lo Local', la Universidad de A Coruña, a través del grupo de investigación Ecigal, desarrolló un programa de formación dirigido al voluntariado del IGER y centrado en estrategias participativas para acompañar aprendizajes significativos. Javier Pereira, responsable del proyecto 'Talentos Inclusivos', destacó el valor de esta experiencia como "una oportunidad para conocer de primera mano otras realidades educativas y sociales y para establecer un diálogo entre diferentes formas de entender la educación, la participación y la inclusión". La visita permitió, además, trasladar a otros contextos la experiencia acumulada por 'Talentos Inclusivos' desde su puesta en marcha en 2020.