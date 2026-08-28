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A Coruña

Cuenta atrás para el Recorda Fest, que ya empieza a tomar el puerto de A Coruña

El festival se celebrará el 4 y 5 de septiembre

Óscar Ulla
Óscar Ulla
28/08/2026 19:47
La cartelería del Recorda Fest ya luce en el puerto de A Coruña
La cartelería del Recorda Fest ya luce en el puerto de A Coruña
Quintana
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Comienza la cuenta atrás para el Recorda Fest con los preparativos previos a que la música pueda empezar a sonar. La cartelería del festival ya luce en la entrada al muelle de Batería, mientras los operarios se afanan en levantar el escenario principal para la cuarta edición del festival.

El Recorda Fest agota el tercer tramo de abonos y las entradas del sábado 5 de septiembre aceleran su venta

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El Recorda dará comienzo en la sobremesa del viernes 4. A las 15.45 empezará a sonar la música con el concierto de Pavlenha, al que sucederán, hasta bien entrada la madrugada, Mafalda Cardenal (17.00), las 'Recorda Sessions' (18.30), Sidecars (21.00), La M.O.D.A. (22.45), Cali y El Dandee (00.40) y Juan Magán (02.15). 

Las 'Recorda Sessions', tal y como explicaba recientemente la directora del evento, Olga Lamas, es una de las novedades de esta edición y una de las que más ilusión les hace. En esta primera ocasión que se lleva a cabo contarán con la presencia de Raúl, Natalia, Selena, Fran Perea, Ella Baila Sola y David Civera.

La directora del Recorda Fest, Olga Lamas

Olga Lamas, directora del Recorda Fest | “En A Coruña el público responde bien durante todo el año”

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El sábado, la música en el puerto herculino dará comienzo un poco más pronto y acabará incluso más tarde que el viernes. A las 15.30 actuará Hydn, dando el pistoletazo de salida a más de doce horas de música que seguirán Hey Kid (16.30), Inazio (17.30), Marlon (18.50), Taburete (20.30), Hombres G (22.20), Álvaro de Luna (00.35), Modo Perreo (02.00) y Galician Army (03.10).

Además de Hombres G como cabeza de cartel, una de las novedades del sábado será el Modo Perreo, que se incorpora al festival por primera vez tras su paso por Marbella y que contará con un espectáculo con una decena de bailarinas y Dj residentes de la marca. 

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