Cuenta atrás para el Recorda Fest, que ya empieza a tomar el puerto de A Coruña

La cartelería del Recorda Fest ya luce en el puerto de A Coruña Quintana

Comienza la cuenta atrás para el Recorda Fest con los preparativos previos a que la música pueda empezar a sonar. La cartelería del festival ya luce en la entrada al muelle de Batería, mientras los operarios se afanan en levantar el escenario principal para la cuarta edición del festival.

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El Recorda dará comienzo en la sobremesa del viernes 4. A las 15.45 empezará a sonar la música con el concierto de Pavlenha, al que sucederán, hasta bien entrada la madrugada, Mafalda Cardenal (17.00), las 'Recorda Sessions' (18.30), Sidecars (21.00), La M.O.D.A. (22.45), Cali y El Dandee (00.40) y Juan Magán (02.15).

Las 'Recorda Sessions', tal y como explicaba recientemente la directora del evento, Olga Lamas, es una de las novedades de esta edición y una de las que más ilusión les hace. En esta primera ocasión que se lleva a cabo contarán con la presencia de Raúl, Natalia, Selena, Fran Perea, Ella Baila Sola y David Civera.

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El sábado, la música en el puerto herculino dará comienzo un poco más pronto y acabará incluso más tarde que el viernes. A las 15.30 actuará Hydn, dando el pistoletazo de salida a más de doce horas de música que seguirán Hey Kid (16.30), Inazio (17.30), Marlon (18.50), Taburete (20.30), Hombres G (22.20), Álvaro de Luna (00.35), Modo Perreo (02.00) y Galician Army (03.10).

Además de Hombres G como cabeza de cartel, una de las novedades del sábado será el Modo Perreo, que se incorpora al festival por primera vez tras su paso por Marbella y que contará con un espectáculo con una decena de bailarinas y Dj residentes de la marca.