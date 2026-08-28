Así serán las fiestas del Rosario en A Coruña: cuatro días y tradiciones perdidas para honrar a la patrona

Fiesta del Rosario en la calle Troncoso, el pasado año Germán Barreiros

La Virgen del Rosario no solamente volverá con un festivo bajo el brazo, sino también con una programación que a los coruñeses de toda la vida y a los más veteranos recordará a tiempos pretéritos. Se trata de una de las banderas de la actual directiva de la asociación vecinal, que poco a poco ha ido recuperando el carácter tradicional y añejo de la celebración. De hecho, lejos de convertirse en un hándicap a nivel organizativo, el hecho de que el 7 de octubre sea miércoles permitirá diseñar unas fiestas de cuatro días con una programación más completa que nunca.

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Vaya por delante que el cartel no está cerrado definitivamente, pero sí los principales eventos y, sobre todo, el carácter de cada una de esas cuatro jornadas. Ni siquiera la propia pregonera sabe que será ella la encargada de dar por iniciada la fiesta de todos los coruñeses, aunque las pistas apuntan a una vecina muy querida del 15001, que tendrá mucho que decir como relevo del chef Pablo Gallego en esa figura de apertura. De hecho, en 2026 se cumple una de las reivindicaciones del discurso de 2025, en el que se reclamaba la festividad del 7 de octubre, además del papel de la Ciudad Vieja en la vida de A Coruña. Una vez iniciadas oficialmente las fiestas, ese sábado actuarán Os Coribantes de Buchabade, un grupo folclórico de más de una 30 de artistas que llega desde Ponte Caldelas. "Se va a montar una buena", advierten quienes ya han visto a la banda de gaitas. En algunos recitales alcanzan el centenar de miembros, así que ya pueden ir optando desde el Ayuntamiento por un escenario XXL.

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Uno de los eventos que más ilusión a la organización es la recuperación del Trofeo Fiestas del Rosario, el sempiterno derbi entre el Sporting y el Deportivo Ciudad. Llevaba años en el limbo, y volverá en formato fútbol 7 con veteranos de dos de los clubes con más tradición de la ciudad. De hecho, el Sporting, que fue el primer club modesto en jugar en América, cumple 100 años en 2027. La idea es que se juegue sobre el tapete de A Torre, aunque el colegio Dominicos es otra opción.

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La noche del martes habrá un concierto potente aún por oficializar, aunque la idea es que todos los coruñeses estén en la gran fiesta del Rosario el miércoles 7 de agosto, con pulpeira, procesión, sesión vermú y un carácter histórico-folclórico que colmará las aspiraciones de un barrio que vuelve a brillar como nunca bajo ese concepto de 'jardín de todos los coruñeses'.