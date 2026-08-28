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A Coruña

A Coruña cerrará el verano más cálido de su historia a pesar del descenso térmico de finales de agosto

Los 21,1 grados de temperatura media superan en 0,5 al estío de 2023, el más caluroso hasta el momento de la serie

Dani Sánchez
Dani Sánchez
28/08/2026 22:53
Algunas personas caminando bajo altas temperaturas en la ciudad 
Javier Albores
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Ni las varias decenas de litros por metro cuadrado que la estación del Observatorio acumuló esta semana y su correspondiente descenso térmico, pudieron frenar la anómala tendencia calórica que A Coruña lleva viviendo desde inicios de este año. Prueba de ello son las seis jornadas en las que se superaron los 30 grados o los meses que acabaron con medias por encima de lo normal, como el pasado mes de julio. Agosto, sin embargo, no subirá al primer puesto de los más cálidos de la historia, aunque sí espera llegar al podio. Aun así, los más de 21 grados de temperatura media en lo que va de mes posicionan al verano coruñés como el más caluroso desde que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene registros en la ciudad.

En total, una mezcla de “cuestiones atípicas” en los meses de junio, julio y agosto (verano climatológico) han provocado que este estío haya sido el más anómalo de la historia. Si el año pasado el mes de junio se quedaba a las puertas de cerrar el sexto mes del año más cálido de la serie histórica, en este 2026 se superó el reto. Lo mismo sucedió en julio, cuando los 21,8 grados superaron en casi un grado los valores del séptimo mes del año de 2006, líder de la serie hasta entonces. Agosto, sin embargo, no parece seguir la misma tendencia. Aunque tan solo se quedó a 0,5 del mes pasado. Entre los tres meses, se pondrá fin a un verano por encima de los 21 de media (21,1), lo que supera en un grado al estío pasado (20,1) y en 0,5 al de 2023 (20,6), el más caluroso hasta el momento.

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Cambio drástico de estación 

Tras sufrir jornadas secas y cálidas, la última semana tenía preparado un otoño adelantado para los coruñeses. Y es que, con más del 80% de los ayuntamientos gallegos en alerta o prealerta por sequía, la lluvia decidió presentarse por la comunidad.

En la urbe herculina, se superaron los 45 litros por metro cuadrado en apenas tres días. Es decir, cuatro más de la media en todo el mes (41). Pero también se produjo un descenso en las temperaturas, que se tradujo en máximas por debajo de los 20 grados.

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