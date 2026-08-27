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A Coruña

Una hamburguesa de A Coruña valorada en 12.000 euros: Patty’s  causa furor con su nuevo sorteo

La hamburguesería de Ramón y Cajal llevará a dos clientes a Japón con un itinerario “muy especial”

Lara Fernández
Lara Fernández
27/08/2026 16:55
Luis Urgelles y Sibille Bastos, con el ticket del viaje a Japón
Luis Urgelles y Sibille Bastos, con el ticket del viaje a Japón
Javier Alborés
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Disfrutar de una hamburguesa en Patty’s Streetfood puede venir acompañado de un viaje valorado en 12.000 euros. Si de algo sabe esta hamburguesería de Ramón y Cajal es de sorprender a sus fieles clientes, y en esta ocasión su nueva iniciativa ha causado furor en menos de una semana.

Hace unos meses, Luis Urgelles y Sibille Bastos, propietarios del local que abrieron en 2024 frente a la churrería El Timón, preguntaron a los comensales cuál sería su destino favorito para viajar. Italia casi gana la puja, pero finalmente se impuso Japón. 

Así, tras varios sorteos en su haber, como el de balones y camisetas del Dépor o la recaudación de fondos para destinar a víctimas del terremoto de Venezuela, Urgelles y Bastos comenzaron el pasado sábado a producir el denominado ‘combo Japón’, compuesto por las hamburguesas de la carta, patatas, bebida y un postre japonés: el mochi. Este, además, viene con una participación para el sorteo de un viaje al país asiático, valorado en 12.000 euros y con un itinerario que incluye “diez sitios clave, que no todo el mundo puede visitar y que son muy costosos”, explica Bastos.

Con cada combo, el cliente recibe un ticket con espacio para completar con sus datos. Además, es necesario seguir la cuenta de Patty’s Streetfood en Instagram o Tik Tok, dar ‘me gusta’ a la publicación del sorteo y etiquetar a tres amigos. Con esto, solo será cuestión de esperar hasta el 21 de diciembre para conocer quién será el ganador del preciado premio. Ese día, como previa de la Lotería de Navidad, a las 15.30 horas tendrá lugar en el local el sorteo –la mano inocente será la de un bebé–.

Si el ganador no está en el establecimiento se procederá a llamarlo por teléfono y este tendrá cinco minutos para contestar o ponerse en contacto con los propietarios de la hamburguesería. De no ser así, se sacará otra papeleta. “No obstante, quince días antes recordaremos a todos los clientes cuándo será el sorteo, para que lo tengan en mente”, añade.

El viaje sorteado incluye todos los gastos, a excepción de alguna cena previa al vuelo a Japón. “Está todo incluido y serán varios días con diez sitios dentro de la ruta. Será algo muy bonito”, dice la propietaria. Gestionado con la agencia Nautalia, la fecha del viaje, para dos personas, no será cerrada. “El ganador podrá elegir con margen la fecha, para que pueda organizarse bien antes de viajar. Queremos que se vayan contentos”, sostiene Bastos. Desde el sábado los combos Japón no han parado de salir de la cocina. Todo está listo para el regalo navideño más sabroso. 

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