Un avión que volaba de Manchester a Oporto acabó en A Coruña

Un avión de Easyjet en la pista de Alvedro Quintana

El aeropuerto de A Coruña recibió este jueves una visita inesperada. El vuelo operado por Easyjet que salió de Manchester a las 06.54 horas rumbo a Oporto, donde debía aterrizar a las 10.10, tuvo que ser desviado a Alvedro por condiciones meteorológicas adversas en la ciudad del norte de Portugal.

La aeronave tomó tierra en A Coruña al filo de las 11.20 horas. En Oporto no fue posible debido a las tormentas situadas por debajo de los límites operativos seguros, tal y como informa la entidad Alvedro Vuela Más Alto.

La elección de Alvedro como aeropuerto de destino se debe a cuestiones operativas. En Peinador no opera la compañía, y en Lavacolla las tasas son más altas que en A Coruña.