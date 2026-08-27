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A Coruña

Un avión que volaba de Manchester a Oporto acabó en A Coruña

Lara Fernández
Lara Fernández
27/08/2026 12:57
Un avión de Easyjet en la pista de Alvedro
Un avión de Easyjet en la pista de Alvedro
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El aeropuerto de A Coruña recibió este jueves una visita inesperada. El vuelo operado por Easyjet que salió de Manchester a las 06.54 horas rumbo a Oporto, donde debía aterrizar a las 10.10, tuvo que ser desviado a Alvedro por condiciones meteorológicas adversas en la ciudad del norte de Portugal. 

La aeronave tomó tierra en A Coruña al filo de las 11.20 horas. En Oporto no fue posible debido a las tormentas situadas por debajo de los límites operativos seguros, tal y como informa la entidad Alvedro Vuela Más Alto.

La elección de Alvedro como aeropuerto de destino se debe a cuestiones operativas. En Peinador no opera la compañía, y en Lavacolla las tasas son más altas que en A Coruña.

Un avión de la compañía Volotea, en el aeropuerto de Alvedro

Volotea operará desde Alvedro las rutas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante

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