Un alcance entre dos turismos provoca un atasco en Alfonso Molina

Accidente Alfonso Molina El Ideal Gallego

Alrededor de las 9:30 horas de esta mañana, la avenida de Alfonso Molina, en A Coruña, registró un accidente de tráfico en el que se vieron implicados dos turismos que circulaban en dirección salida de la ciudad.

El siniestro se produjo a la altura de San Cristóbal, cuando uno de los vehículos perdió el control y colisionó por alcance contra el turismo que circulaba delante. Como consecuencia del impacto, el coche alcanzado terminó desplazándose hasta golpear el guardarraíl.

Accidente Alfonso Molina El Ideal Gallego

Los dos conductores, un hombre y una mujer, se encuentran en principio en buen estado, aunque ambos fueron trasladados a un centro hospitalario para realizarles una revisión médica.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, que tuvieron que cortar temporalmente el carril de aceleración para facilitar la intervención y garantizar la seguridad en la zona.

El accidente está provocando retenciones en Alfonso Molina en sentido salida, mientras los servicios de limpieza trabajan en la calzada para retirar el aceite y otros restos derivados de la colisión.