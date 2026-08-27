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A Coruña

Un alcance entre dos turismos provoca un atasco en Alfonso Molina

Abel Peña
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27/08/2026 10:18
Accidente Alfonso Molina
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El Ideal Gallego
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Alrededor de las 9:30 horas de esta mañana, la avenida de Alfonso Molina, en A Coruña, registró un accidente de tráfico en el que se vieron implicados dos turismos que circulaban en dirección salida de la ciudad.

El siniestro se produjo a la altura de San Cristóbal, cuando uno de los vehículos perdió el control y colisionó por alcance contra el turismo que circulaba delante. Como consecuencia del impacto, el coche alcanzado terminó desplazándose hasta golpear el guardarraíl.

Accidente Alfonso Molina
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Los dos conductores, un hombre y una mujer, se encuentran en principio en buen estado, aunque ambos fueron trasladados a un centro hospitalario para realizarles una revisión médica.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, que tuvieron que cortar temporalmente el carril de aceleración para facilitar la intervención y garantizar la seguridad en la zona.

El accidente está provocando retenciones en Alfonso Molina en sentido salida, mientras los servicios de limpieza trabajan en la calzada para retirar el aceite y otros restos derivados de la colisión.

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