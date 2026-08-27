Más de 100.000 personas pasaron por The Champions Burger en A Coruña

Varias personas en la jornada inaugural Carlota Blanco

Son ya tres los años de relación entre The Champions Burger, el principal festival de cata de hamburguesas de España, y la ciudad de A Coruña. Y los números hablan de un matrimonio muy asentado, en clave de fidelidad, y con visos de renovar sus votos con cierta asiduidad. Las matemáticas son muy sencillas para tener una idea del nivel de interés que ha suscitado su paso por el muelle de Batería: 100.000 asistentes entre el 13 y el 23 de agosto, una media de 10.000 diarios. en esta ocasión había menos foodtrucks y también se redujo una jornada.

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El máximo responsable del certamen, José Morales, es también uno de los ideólogos de la propuesta. En estos 8 años ha visto crecer a The Champions Burger, con A Coruña como uno de los puntos fuertes en la zona norte. "No puede haber queja, siempre que vamos tenemos una buena repercusión", confiesa tras dos estancias en el muelle de Batería. La primera fue en el paseo de los Puentes, otro sitio que considera privilegiado. Y eso que Mestalla o el Sánchez Pizjuán, estadios de nivel Champions, se encuentran en la ruta de The Champions Burger. "Los costes del alquiler en A Coruña son muy caros, pero depende cómo lo mires. El paseo de los Puentes es una zona muy top y, aunque el montaje y la relación con los vecinos lo hacen más complejo, es muy bonito y céntrico. Son dos espacios estupendos", explica un hombre que presume orgulloso de haber llevado su idea en los últimos días a La Défense de París. Y es que la alternativa de la capital herculina la ha tomado la capital francesa, además de Huelva y Algeciras.

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Pero en la relación entre la ciudad y el festival de hamburguesas hay otro gran triunfador: la hamburguesería local Carnivale, que sube como la espuma en cada parada de The Champions Burger. "Aitor, su propietario, está cada vez más contento con nosotros, y nosotros con él. Es un local que cada vez gusta más", sentencia Morales, que aunque todavía no confirma su regreso el próximo año sí tiene claro cuánto aporta A Coruña a su marca.