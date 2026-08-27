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A Coruña

Más de 100.000 personas pasaron por The Champions Burger en A Coruña

La coruñesa Carnivale sigue creciendo entre las favoritas del festival

Guillermo Parga
Guillermo Parga
27/08/2026 15:27
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición, que estará en A Coruña hasta el domingo 23 de agosto
Varias personas en la jornada inaugural
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Son ya tres los años de relación entre The Champions Burger, el principal festival de cata de hamburguesas de España, y la ciudad de A Coruña. Y los números hablan de un matrimonio muy asentado, en clave de fidelidad, y con visos de renovar sus votos con cierta asiduidad. Las matemáticas son muy sencillas para tener una idea del nivel de interés que ha suscitado su paso por el muelle de Batería: 100.000 asistentes entre el 13 y el 23 de agosto, una media de 10.000 diarios. en esta ocasión había menos foodtrucks y también se redujo una jornada.

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The Champions Burger, en imágenes

Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agostoVer más imágenes

El máximo responsable del certamen, José Morales, es también uno de los ideólogos de la propuesta. En estos 8 años ha visto crecer a The Champions Burger, con A Coruña como uno de los puntos fuertes en la zona norte. "No puede haber queja, siempre que vamos tenemos una buena repercusión", confiesa tras dos estancias en el muelle de Batería. La primera fue en el paseo de los Puentes, otro sitio que considera privilegiado. Y eso que Mestalla o el Sánchez Pizjuán, estadios de nivel Champions, se encuentran en la ruta de The Champions Burger. "Los costes del alquiler en A Coruña son muy caros, pero depende cómo lo mires. El paseo de los Puentes es una zona muy top y, aunque el montaje y la relación con los vecinos lo hacen más complejo, es muy bonito y céntrico. Son dos espacios estupendos", explica un hombre que presume orgulloso de haber llevado su idea en los últimos días a La Défense de París. Y es que la alternativa de la capital herculina la ha tomado la capital francesa, además de Huelva y Algeciras.

Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto

Las impresionantes cifras que moverá The Champions Burger A Coruña

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Pero en la relación entre la ciudad y el festival de hamburguesas hay otro gran triunfador: la hamburguesería local Carnivale, que sube como la espuma en cada parada de The Champions Burger. "Aitor, su propietario, está cada vez más contento con nosotros, y nosotros con él. Es un local que cada vez gusta más", sentencia Morales, que aunque todavía no confirma su regreso el próximo año sí tiene claro cuánto aporta A Coruña a su marca.

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