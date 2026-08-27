Leticia Sabater | “A Coruña es el único sitio en el que cierro la contratación con cena: pulpo, vieiras, zamburiñas y carne”

La artista, en una foto promocional Cedida

Desde el anuncio de su actuación el próximo domingo en Novo Mesoiro, Leticia Sabater (Barcelona, 1966) se ha colado en todas las conversaciones de un barrio de la periferia. De hecho, ha provocado que muchos vecinos cambien su agenda del domingo para convertirla en el centro de sus planes. Ella promete no defraudar y hacer del cierre de las fiestas una experiencia inolvidable. Quienes ya la han disfrutado en directo así lo certifican.

La que ha montado desde que anunció que venía a Novo Mesoiro…

¡Claro! En mi concierto tengo muchos adolescentes. Da lo mismo los que han crecido conmigo que mis fans de ahora. Mon, el empresario, ya me ha contado que hay mucha expectación.

Dicen que va a ser la actuación más importante de la historia del barrio, tendrá que dejar huella

Por supuesto, a eso vamos. A dejar huella. Para mí, evidentemente es súper importante hacerlo, y afortunadamente la gira de este año es un éxito. Mis gallegos son mis gallegos y los quiero mucho. Aunque los he conocido tarde, más vale tarde que nunca y sois gente muy especial: súper discretos, y los que se saben divertir mejor que nadie. Luego llevan una vida muy discreta. Para mí es la gente que mejor vive de toda España. En ningún momento hacen alarde.

Aunque pocos quedan que no la conozcan, ¿qué puede adelantar?

Se van a encontrar un concierto muy divertido, un espectáculo muy interactivo con el público. Lo van a cantar y conocer todo desde el minuto 1 hasta el final del concierto. En hora y media canto mis temazos, versiono los 80 y los 90 y hago versiones actuales como 'Superestrella' o 'Dame' de Bad Gyal. También Bad Bunny, 'Mandanga style', 'Cuando zarpa el amor' o 'A quién le importa'. Lo mismo voy a multar al público, que se ponen a aullar o arrimar cebolleta o les lleno de agua con pistolas.

Leticia Sabater, en una imagen promocional Cedida

Hace poco más de un mes que estuvo aquí, ¿es como Manu Chao y le gusta A Coruña?

A mí me gusta A Coruña. Eso está clarísimo. Me encanta la ciudad, el albariño, el marisco y todo lo de la ciudad. Es el único sitio en el que cierro la contratación con cena incluida. Esta vez he pedido pulpo a la gallega, vieiras, zamburiñas y carne.

Empezó con niños y ahora hace felices a los mayores, lo suyo es como un puzzle: de 1 a 99 años...

Totalmente. Tengo a todas las generaciones en el concierto: desde los adolescentes a los mayores, que les encantan las versiones.

Si tuviera que elegir a alguien con quien bailar 'La Salchipapa', ¿a quién sería?

Al público de cada noche.

Mira que dicen que los gallegos somos sosos para bailar...

No sé quién lo dice, pero desde luego no son los que vienen a mi concierto. Al principio le cuesta, hasta que te conoce y sabe de qué palo vas. Si le entras, le entras hasta la médula. Pierden la vergüenza. Mis conciertos son para un público inteligente, moderno, al que le gusta innovar, que no se conforma con los cánones que busca la sociedad. Somos unos inadaptados a esos cánones.

¿Prefiere ser la reina del verano o la de las navidades?

Es como preguntar si prefiero a un novio de 20 o uno de 40, pudiendo tener los dos.

Cuando empiece, mucha gente llegará de ver al Dépor, no sé si es usted muy futbolera...

Yo antes escribía en el diario 'Marca'. Sí soy futbolera. Ojalá gane y vengan todos más contentos. No empezaré hasta que llegue todo el mundo.

Pues aquí andamos a vueltas con los himnos, solo le faltaría hacerle uno al Dépor...

Pues sí, pero es algo que se puede hacer rápidamente: "Gol, gol, gol, lo cantan en Galicia, Gol, Gol, Gol, lo canta todo el mundo. Que viva A Coruña".