Las marquesinas azules ocultan la fachada lateral de la intermodal

Obras intermodal en la avenida del ferrocarril Javier Alborés

Según las estimaciones del concejal de Planificación Estratégica, José Manuel Lage, la intermodal estará completamente operativa para antes del Día del Reyes, así que las obras encaran su recta final. Pero la retirada del andamio de la fachada lateral que da a la avenida de A Sardiñeira ha generado polémica sobre el resultado final. Al otro lado, en la avenida de ferrocarril, no ha sido necesario crear una nueva fachada, pero sí una gran marquesina que cubre la antigua.

Esta cubre el antiguo estacionamiento, toda una cubierta de acero que se levanta a la altura de un primer piso y que cubre esa parte del viejo edificio neorrománico. Hay que tener en cuenta que la estación de trenes se compone de solo dos fachadas: la principal, con su torre del reloj y al acceso monumental torreado orientada hacia la plaza de San Cristóbal. Y la fachada lateral.

Grupos que promueven la arquitectura local, como Racionalismo Coruña, han expresado su preocupación porque "por su altura, longitud y proximidad, alteran notablemente la percepción del edificio histórico".

El polémico diseño de la intermodal se modificó para ampliar el aparcamiento Más información

Fue el propio concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, el que levantó la liebre al publicar un comentario en su cuenta de 'X' en el que definía la nueva fachada, que se encuentra en el lugar donde antes se ubicaba Camelot Park, como "terrorífica".

Desde Racionalismo Coruña señalan: No se trata de rechazar la modernización ni de defender que la estación permanezca congelada en el tiempo. Se trata de exigir que cualquier ampliación sea respetuosa, proporcionada y compatible con los valores patrimoniales de San Cristóbal".

Los arquitectos dudan de que la nueva estación garantice la intermodalidad Más información

Pero no todo ha sido negativo. La fachada principal, la más monumental ha perdido el añadido que servía para estacionamiento de taxis y con eso ha mejorado su aspecto, pero quizá no sea bastante para salvar la intermodal en su totalidad.

El concejal de Urbanismo volvía a escribir en 'X' ayer para lamentar que se hubiera cambiado el proyecto original. "Pena que no se hubiese podido hacer el hotel que planeaba el PXOM… o las viviendas… Hay estaciones de metro de Madrid con más comercios", dijo, en alusión a que la intermodal solo albergará 16 establecimientos. De hecho, su número se limitó para no competir con los que ya existen en Os Mallos.