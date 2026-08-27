La maratón por la salud mental del bombero Jaime Domínguez atraviesa su etapa de A Coruña

Domínguez, con Belén do Campo esta mañana en O Parrote Javier Alborés

Correr también puede servir como acto de denuncia o de reivindicación social. Ese idea subyace, al menos, en la iniciativa que el bombero madrileño Jaime Domínguez está llevando a cabo este verano, corriendo 3.953 kilómetros: es decir, uno por cada persona que se suicidó en España en 2024. Bajo el nombre de 'Romper el Silencio', Domínguez encara ya la recta final de su proyecto: la de A Coruña es la etapa número 77 de la iniciativa, que rematará en Santiago con la 80.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, y la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, participaron esta mañana en el Parrote en un encuentro con Domínguez, impulsor de un proyecto de concienciación y prevención del suicidio que ha documentado en una web y en sus redes sociales, donde se llama JimmyGo. El reto emplea el deporte como herramienta para dar visibilidad a la salud mental y contribuir a romper el silencio y el estigma que aún existen alrededor del suicidio.

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La etapa coruñesa, según fuentes municipales, partió a las 08.00 horas del Parrote, con un recorrido entre este punto y el entorno de la Torre de Hércules. La jornada estaba diseñada para completar 42 kilómetros, mediante vueltas a un itinerario de aproximadamente seis kilómetros. La iniciativa permitió que las personas interesadas pudieran acompañar a Domínguez durante todo el recorrido o incorporarse para realizar la distancia que desearan.

Montse Paz trasladó el apoyo del Ayuntamiento a una iniciativa que pone el foco en la importancia de la prevención y de la sensibilización social alrededor de la salud mental. “Las administraciones tenemos también la responsabilidad de contribuir a visibilizar la salud mental y de favorecer una sociedad en la que hablar, escuchar y pedir ayuda no esté asociado a ningún estigma. Iniciativas como ‘Romper el Silencio’ contribuyen a llevar este mensaje a la ciudadanía y a recordar la importancia del acompañamiento y de la prevención”, señaló la concejala. La etapa de A Coruña contó también con la colaboración de los bomberos coruñeses.

El reto

El número que da sentido al proyecto corresponde a los datos definitivos de defunciones por causa de muerte del Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2024 fallecieron por suicidio en España 3.953 personas, de las que 2.902 eran hombres y 1.051 mujeres. La tasa se situó en 8,1 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. La cifra supuso un descenso del 3,96% respecto de 2023, cuando se contabilizaron 4.116 fallecimientos. A pesar de esta evolución, la prevención del suicidio continúa siendo una cuestión prioritaria de salud pública.

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Jaime Domínguez inició ‘Romper el Silencio’ el pasado 12 de abril. En una primera fase afrontó 50 maratones en la Comunidad de Madrid, recorriendo sus 179 municipios. Desde agosto, el proyecto afronta una segunda fase con 30 maratones consecutivos por diferentes ciudades españolas, desde Málaga, donde empezó, hasta Santiago de Compostela. Tras la etapa de A Coruña, el recorrido continuará por Vilagarcía de Arousa, Pontevedra y Santiago, donde está previsto completar esta segunda fase el 30 de agosto.

El reto global tiene como meta alcanzar los 95 maratones necesarios para sumar los 3.953 kilómetros. El Ayuntamiento se suma de este modo al mensaje de sensibilización y prevención que promueve ‘Romper el Silencio’, contribuyendo a dar visibilidad a la importancia de hablar de la salud mental, facilitar el acceso a los recursos de apoyo y acompañar las personas que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.

El Consistorio recuerda que las personas con ideas o riesgo suicidas y sus allegados pueden contactar con la Línea 024, un servicio estatal gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día. En caso de una emergencia vital se debe contactar directamente con el 112.