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Inundaciones San Pedro de Mezonzo
A Coruña

La lluvia también es para el verano: el chaparrón inunda varias calles de A Coruña

Óscar Ulla
Óscar Ulla
27/08/2026 15:51

Por segundo día consecutivo, un chaparrón hace que A Coruña dude de si es verano u otoño. Las precipitaciones de este jueves al mediodía han causado que varias calles de la ciudad vivan pequeñas inundaciones debido al aluvión de lluvia en cuestión de minutos.

Zonas como la calle Real, el entorno de San Pedro de Mezonzo, La Palloza o la calle Palomar han visto como el agua ha creado riadas de varios centímetros de altura que han sorprendido a viandantes y conductores, que han tenido que extremar las precauciones.

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Calles como San Vicente, en el barrio de Os Mallos, se convirtieron en apenas unos minutos en auténticos ríos urbanos. Vecinos y comerciantes se vieron sorprendidos por el aluvión, que convirtieron las vías del barrio en auténticos canales como los de las ciudades neerlandesas.

Según los registros de la Aemet, entre las 15.00 y las 16.00 se registraron casi 10 mm de precipitaciones, más que los 8,6 mm del pasado miércoles entre las 19.00 y las 20.00 horas, cuando se registró la mayor cantidad de lluvia.

Riada en Os Mallos

El pasado miércoles la lluvia ya sorprendió a los coruñeses con precipitaciones de 8,6 mm en apenas una hora, que se sumaron a la tormenta con aparato eléctrico que dejó varios rayos en zonas como la del monte y las islas de San Pedro, en la Sagrada Familia o en el barrio de Elviña. Horas antes, en la mañana del miércoles, las lluvias también provocaron inundaciones en el mercado de Monte Alto.

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