La carrera ENKI regresa en octubre y este año los usuarios pueden elegir el horario de salida

Un grupo participane en la carrera Enki 2025 Carlota Blanco

La Fundación ENKI volverá a celebrar su tradicional carrera, una cita anual por la inclusión en la ciudad, con una principal novedad. Y es que en la XIII edición de la Carrera ENKI, cada participante podrá solicitar y confirmar su horario de salida en el momento de realizar la inscripción, según disponibilidad. Una medida pensada para facilitar la asistencia de familias, grupos y participantes con diferentes necesidades de organización y que asisten desde diferentes puntos geográficos.

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Las inscripciones estarán disponibles a partir del 4 de septiembre y se realizarán online a través de la web de la Fundación ENKI y presencialmente en la sección de deportes de El Corte Inglés.

Los horarios se irán cubriendo a medida que se completen los dorsales disponibles de cada salida, por lo que la confirmación quedará sujeta a la disponibilidad en el momento de inscribirse. Los horarios de salida a elegir, hasta completar plazas, son los siguientes: 14. 00 horas, 14.45, 15.30, 16.15, 17.00 y 17.45.

La prueba se celebrará el 17 de octubre, con el formato que caracteriza a ENKI: una carrera de obstáculos inclusiva, pensada para fomentar una participación segura, accesible y divertida.