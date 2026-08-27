Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La carrera ENKI regresa en octubre y este año los usuarios pueden elegir el horario de salida

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
27/08/2026 18:17
Búscate en nuestra galería de la carrera Enki
Un grupo participane en la carrera Enki 2025
Carlota Blanco
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Fundación ENKI volverá a celebrar su tradicional carrera, una cita anual por la inclusión en la ciudad, con una principal novedad. Y es que en la XIII edición de la Carrera ENKI, cada participante podrá solicitar y confirmar su horario de salida en el momento de realizar la inscripción, según disponibilidad. Una medida pensada para facilitar la asistencia de familias, grupos y participantes con diferentes necesidades de organización y que asisten desde diferentes puntos geográficos. 

Galería

Los mejores momentos de la Carrera Enki 2025

Búscate en nuestra galería de la carrera Enki Ver más imágenes

Las inscripciones estarán disponibles a partir del 4 de septiembre y se realizarán online a través de la web de la Fundación ENKI y presencialmente en la sección de deportes de El Corte Inglés.

Los horarios se irán cubriendo a medida que se completen los dorsales disponibles de cada salida, por lo que la confirmación quedará sujeta a la disponibilidad en el momento de inscribirse. Los horarios de salida a elegir, hasta completar plazas, son los siguientes: 14. 00 horas, 14.45, 15.30, 16.15, 17.00 y 17.45. 

La prueba se celebrará el 17 de octubre, con el formato que caracteriza a ENKI: una carrera de obstáculos inclusiva, pensada para fomentar una participación segura, accesible y divertida. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

leti2

Leticia Sabater | “A Coruña es el único sitio en el que cierro la contratación con cena: pulpo, vieiras, zamburiñas y carne”
Guillermo Parga
Panorámica de un tramo del paseo de Naval

Oleiros insiste en que la Xunta bloquea la contratación de la obra de la senda de Naval a Canide
Fran Moar
Composición realizada para ilustrar este artículo

Es falso que Suiza sea el primer país en prohibir las mamografías
Info Veritas
Búscate en nuestra galería de la carrera Enki

La carrera ENKI regresa en octubre y este año los usuarios pueden elegir el horario de salida
Redacción