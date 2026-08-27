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A Coruña

Judeline y Rusowsky, de actuar en A Coruña a lograr un número uno en EEUU en el mismo mes

Lara Fernández
Lara Fernández
27/08/2026 18:01
Judeline, en A Coruña, este miércoles
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Ana Martínez
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Judeline llenó la sala Pelícano este miércoles. Rusowsky fue la estrella de la primera jornada del Noroeste Estrella Galicia en la playa de Riazor. Ambos comparten colaboraciones y la última, junto a Karol G, los ha alzado al podio de canciones más escuchadas en Estados Unidos, un hito que pocos españoles han logrado hasta la fecha. Y todo en el mismo mes en el que actuaron en A Coruña.

‘BbY Wow’, la colaboración entre los tres artistas, ha conseguido su primer número uno en una lista de Billboard, alcanzando la cima de ‘Hot Latin Songs’, una lista que combina reproducciones, difusión en radios y ventas. No solo eso, el tema ha subido hasta el número siete del ranking global de Spotify, algo solo conseguido hasta la fecha por Quevedo, Rosalía e Íñigo Quintero. La gaditana Judeline llegó a A Coruña para actuar dentro del ciclo Santa Margarita - As Noites do Parque, aunque debido a las condiciones meteorológicas adversas, su concierto tuvo que ser trasladado a la Sala Pelícano.

La que fue su segunda fecha en A Coruña, tras su paso por el Atlantic Pride de 2025, fue la antepenúltima parada de su gira ‘Bodhiria’. Además de sus clásicos ‘Zarcillos de Plata’, ‘Mangata’ o ‘Heavenly’, Lara Fernández repasó temas más recientes, como ‘Besito’ o ‘Mi breve juventud’.

Judeline, en una imagen promocional

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