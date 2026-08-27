¿Qué hacer hoy, 27 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

La cantante y compositora canaria, Valeria Castro Archivo El Ideal Gallego

El ciclo As noites do Parque, en el parque de Santa Margarita, presenta en su segundo día, a las 21.00 horas, el concierto de Valeria Castro. Una excelente previa para la tradicional romería de Santa Margarita.

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Para el disfrute de las familias, en la plaza Elíptica de Los Rosales, Cascarillarte estará presentando a Manuela Contacontes:' O Grúfalo e a Natureza', a las 19.30 horas.

Y en su última semana, continúan en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00), dos excelentes opciones para disfrutar de otro día de fiesta en A Coruña.