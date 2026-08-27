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A Coruña

¿Qué hacer hoy, 27 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
27/08/2026 04:14
La cantante y compositora canaria, Valeria Castro
Archivo El Ideal Gallego 
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El ciclo As noites do Parque, en el parque de Santa Margarita, presenta en su segundo día, a las 21.00 horas, el concierto de Valeria Castro. Una excelente previa para la tradicional romería de Santa Margarita.

Mercedes Peón emocionó a los coruñeses en el segundo día de 'Noites de María Pita', con un recital con el folclore gallego por bandera

El álbum de las Fiestas de María Pita

Más información

Para el disfrute de las familias, en la plaza Elíptica de Los Rosales, Cascarillarte estará presentando a Manuela Contacontes:' O Grúfalo e a Natureza', a las 19.30 horas.

Y en su última semana, continúan en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00), dos excelentes opciones para disfrutar de otro día de fiesta en A Coruña.

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