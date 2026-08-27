Hace 25 años | El parque de Santa Margarita se llevó de romería a más de 20.000 personas

Un grupo de gente paseando entre los puestos del parque de Santa Margarita Patricia G. Fraga

Hace 25 años, en 2001, el parque de Santa Margarita reunió a más de 20.000 personas, que disfrutaron de las diversas actividades organizadas con motivo de la romería. Fernando López, con una empanada de zamburiñas y pimientos de Padrón, fue el ganador del tradicional concurso gastronómico; hace 50 años, en 1976, un autobús se empotró contra una casa en San José y hace 100 años en 1976, se subsanaron los problemas con el agua en el barrio de Monelos.

El parque de Santa Margarita se llevó de romería a más de 20.000 personas

Ni la vuelta al cole ni el comienzo de la Liga. En A Coruña, lo que marca el fin del verano y el inicio del otoño es la romería de Santa Margarita. La tradición popular repitió su éxito de todos los años. Sobre todo por la mañana, cuando el tiempo todavía era bueno e invitaba a salir a la calle.

El parque se engalanó con mil puestos que vendían mil productos, desde pulpo á feira hasta brujas de la suerte. Y los tenderetes dibujaron un gigantesco mercadillo que nada tuvo que envidiar al de Os Mallos.

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Camisetas, pantalones, bañadores a precio de saldo compartieron plaza con los puestos más enxebres, con ésos que llenan los estómagos y las gargantas a golpe de raciones de raxo y tazas de vino del país.

Santa Margarita se hizo música por obra y gracia de la banda Municipal. El concierto, a los pies de la Casa de las Ciencias congregó a cientos de personas. Con las primeras notas llegó el silencio y, con él, una dosis de canciones populares. La formación musical obsequió con lo mejor de su repertorio a un público entregado. A escasos metros, los participantes en el concurso de empanadas se comían las uñas por los nervios.

Un autocar se empotró contra una casa que quedó destruida

Un autobús de transporte de viajeros a su paso por San José, poco antes de la Refinería de Petróleos, al esquivar una posible colisión con un turismo que había invadido el lado contrario de la calzada por donde circulaba, se salió de la carretera y tras saltar el escalón existente en dicha calzada fue a empotrarse en la casa número 22 de dicha barriada de San José, que quedó destruida.

El accidente ocurrió poco después de las ocho de la tarde y a consecuencia del mismo siete de los ocupantes del vehículo fueron recogidos en dos ambulancias y trasladados a, cuatro a la Casa de Socorro de Cuatro Caminos y tres al Policlínico y otros varios hasta quince sufrieron contusiones leves. En principio, se corrió el rumor de que habían muerto algunos de los heridos, hasta se llegó a hablar de seis, fruto de los bulos que corrieron por la barriada como reguero de pólvora. Mas tarde aseguraban que eran dos los fallecidos, pero puestos en contacto con la Guardia Civil de Tráfico aseguraron que, afortunadamente los internados en los mencionados centros sanitarios, resultaron con lesiones leves.

Subsanados los problemas en el servicio de agua de Monelos

A la sesión celebrada por la Comisión permanente del Ayuntamiento acudió un grupo muy numeroso, mujeres en casi su totalidad, de vecinos del lugar de Monelos y en nombre de éstos hizo uso de la palabra uno de los vecinos exponiendo la necesidad que se deja sentir en dicha barriada: la falta de agua.

Como la compañía condicionaba el dejar surtir del grifo que hay allí instalado en el Mercado, a que se obligase a los propietarios de las casas hasta dónde llega la tubería a que instalasen el agua en los retretes, según está dispuesto en las ordenanzas municipales, inmediatamente de terminada la sesión dictó el alcalde Sr. Casás la oportuna providencia, recordando a los dueños de los aludidos inmuebles la citada obligación, y conminándoles con la sanción a que haya lugar de no cumplir lo que les ordena.

El numeroso grupo que acogió con frases de júbilo las manifestaciones que les hizo el señor Casás, a quien tributó una ovación, nos visitó para hacer presente su gratitud al alcalde.