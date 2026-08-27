Inundaciones en el mercado de Monte Alto EC

El PP del Ayuntamiento de A Coruña ha exigido explicaciones al gobierno municipal por las "múltiples deficiencias y la falta de mantenimiento" del mercado de Monte Alto.

En un comunicado, ha anunciado que formulará ante el consistorio preguntas al respecto que le han trasladado los placeros, quienes están, según ha recalcado, "indignados por todas las deficiencias que tiene la obra licitada, adjudicada y contratada por Inés Rey", alcaldesa de la ciudad herculina.

El PP de A Coruña duda de que un "desagüe atascado" ocasionara la inundación del mercado y la plaza de Monte Alto este miércoles Más información

El grupo popular ha recalcado que la "grave inundación" producida este miércoles en dicho mercado debido a las intensas lluvias "no se debe a un simple atasco de un desagüe".

Así, se cuestiona cómo es posible que esto haya sucedido en unas instalaciones inauguradas "hace solo ocho meses" y con una inversión de "más de diez millones de euros".