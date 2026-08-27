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A Coruña

El PP pide explicaciones al gobierno municipal por las "múltiples deficiencias" del mercado de Monte Alto

Ep
27/08/2026 13:49
Inundaciones en el mercado de Monte Alto
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EC
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El PP del Ayuntamiento de A Coruña ha exigido explicaciones al gobierno municipal por las "múltiples deficiencias y la falta de mantenimiento" del mercado de Monte Alto.

En un comunicado, ha anunciado que formulará ante el consistorio preguntas al respecto que le han trasladado los placeros, quienes están, según ha recalcado, "indignados por todas las deficiencias que tiene la obra licitada, adjudicada y contratada por Inés Rey", alcaldesa de la ciudad herculina.

La nueva plaza y mercado de Monte Alto

El PP de A Coruña duda de que un "desagüe atascado" ocasionara la inundación del mercado y la plaza de Monte Alto este miércoles

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El grupo popular ha recalcado que la "grave inundación" producida este miércoles en dicho mercado debido a las intensas lluvias "no se debe a un simple atasco de un desagüe".

Así, se cuestiona cómo es posible que esto haya sucedido en unas instalaciones inauguradas "hace solo ocho meses" y con una inversión de "más de diez millones de euros".

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Decenas de madres, jóvenes y niñas que han decidido establecerse, de manera temporal para sentirse más seguras, en el espacio habilitado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarel, en Ceuta En las fotos aparecen mujeres que están durmiendo en el espacio habilitado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarel, un campo de fútbol al aire libre donde han colocado algunas tiendas de campaña, mantas y alfombras. Hay más de 300 mujeres cada noche ahí. EFE/Laura Rincón

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