La campaña de heces de can se saldó con 18 multas en un año

Una persona recoge el excremento de su mascota en los jardines de Méndez Núñez Quintana

Una de las quejas más frecuentes que recibe el Ayuntamiento son los excrementos caninos sin recoger que se encuentran en la vía pública. De hecho, la alcaldesa, Inés Rey, se refirió una vez a este asunto como uno de los “top five” que le plantean los coruñeses. El año pasado, se lanzó una campaña, primero de concienciación, y luego de sanciones, con la intención de conseguir paliar el problema. A pesar de ello, la Policía Local solo impuso 18 sanciones en todo el año pasado, según los datos oficiales.

A principios de 2025, la alcaldesa había decidido aumentar la presión. “Se sancionará sin piedad”. La campaña municipal tenía el elocuente nombre de ‘Puede salir caro’. En la presentación, la concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, recordaba que las multas oscilan entre los 100 y los 500 euros. Y, en casos extremos (como reincidencia) pueden llegar a los 30.000. En realidad, en noviembre de 2024, la Patrulla Verde, la sección de Medio Ambiente de la Policía Local, ya había lanzado una campaña de vigilancia con agentes de paisano. En cinco días, se había multado a 17 personas, según anunció el Ayuntamiento (aunque esta cifra no aparece reflejada en las estadísticas de la Policía Local de 2024). Curiosamente, en enero se desarrolló otra campaña, y se volvió a sancionar en 17 ocasiones. Algunos años no figuran ni siquiera los excrementos como sanción aparte. Hubo diez en 2022, seis en 2020 y cinco en 2021 y en algunos años no ha llegado a multarse a nadie. Es decir, que 18 es casi un récord.

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No parece mucho, teniendo en cuenta que el propio Gobierno local ha estimado en 360.000 euros el coste de que los servicios de limpieza viaria retiren las cerca de diez toneladas de excrementos, sin contar aquellos que se llevan sin querer los coruñeses en sus zapatos. Hubo días en la campaña de vigilancia de heces caninas en los que no se llegó a multar a un solo dueño de perro. Pero los propios agentes aseguran que es difícil sorprender a un infractor, porque nadie se olvida de recoger las heces cuando un agente ronda por las proximidades. El Ayuntamiento ha tratado de atacar el problema con pedagogía. El año pasado se repartieron diez mil portabolsas y cinco botellas (para los orines).

Control y vigilancia

Pero la convivencia con los perros no se vuelve difícil únicamente por los excrementos. Cada vez más, la Patrulla Verde tiene que multar a los dueños que sueltan al animal de forma indebida, y esta es una infracción mucho más difícil de ocultar. La presidenta de Cancoruña, Elena Castro, reconoce que esto se ha vuelto una costumbre: “Nosotros no tenemos la sensación de que se suelte más. La mayor parte de la gente cumple la normativa”, asegura. Para los de Cancoruña, si ha habido más actuaciones por este motivo es porque se ha aumentado la vigilancia, y es cierto: se han realizado 89 actuaciones de control y vigilancia.

Es cierto que hay caniles en muchos parques, como Santa Margarita, y que hay planes para construir más (el próximo será en Vioño) pero son muchos los dueños de los animales que dejan que su mejor amigo corretee libre por las zonas verdes.

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El resultado es que en 2025 se multó en 72 ocasiones por este motivo, un 35% más que el año anterior. También han subido los casos registrados de mordiscos de perros a personas. Pasando de 17 en 2024 a 28. Por el contrario, han caído los casos de mordiscos entre canes. Lamentablemente, también se han encontrado más perros abandonados, 20 en total el año pasado o, aún peor, se han duplicado, hasta llegar a 14, el número de perros muertos o heridos registrados por la Policía Local.

En general, se han multiplicado las quejas por los animales, perros o no, hasta 45 en un solo año. La convivencia no siempre es fácil en una ciudad pequeña de poco más de 37 kilómetros cuadrados y en la que cada vez reside más gente, con pocas zonas verdes y tener un animal siempre es una responsabilidad. Pero, si en algo coinciden Cancoruña y el Ayuntamiento es que solo se trata de una pequeña minoría la que ignora las normas que la mayor parte cumple religiosamente.