Camilo Chas | “No hay que engañar al algoritmo, sino nutrirlo con información de calidad”

Camilo Chas, frente al escaparate de ArtBy's Carlota Blanco

El posicionamiento en internet ha sido un quebradero de cabeza para la mayoría de empresas desde el nacimiento de la red. Pero cuando parecíamos conocer las reglas de los buscadores web, la IA ha trastocado gran parte de nuestro conocimiento, teniendo que adaptarnos a nuevas reglas.

Algo así le ha pasado a Camilo Chas, director de la galería ArtBy’s. Lo que empezó como una reflexión en torno a ese asunto, acabó derivando en un libro titulado ‘Clavos de autoridad. Cómo enfrentarse al internet de la IA sin perder el rumbo’.

“El libro empezó como un informe”, explica Chas, sobre qué hacer para que los buscadores, sobre todo ahora que incorporan la inteligencia artificial, muestren a uno de la manera adecuada.

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Mientras desarrollaba ese texto nació la idea de “clavo de autoridad”. “La autoridad es la entidad, la información que hay sobre nosotros”, comenta, de modo que cada vez que realiza una acción y queda documentada en la web, “genera un poco de autoridad”. Pone ejemplos prácticos: “Si yo hago una subasta benéfica, genero un poco de autoridad; si hago un programa de televisión, genera más autoridad; si hago exposiciones, como son más repetitivas, generas menos autoridad, pero generas igualmente. Yo le iba llamando mentalmente clavos, pequeños clavos que sustentan la imagen pública que hay de mí”.

La idea fue desarrollándose hasta las dos páginas, “de dos vi que tenía que llegar a diez, de diez pasé a 30 y cuando llegué a 30 y vi que me quedaban cosas por plasmar me dije: ‘Mira, esto no es un artículo o un informe, esto ya está adquiriendo la entidad de un libro’”, bromea.

Chas comenta que siempre ha estado pendiente, “haciendo contraauditorías”, de las estrategias de SEO a llevar a cabo para poder aparecer en los buscadores web. “Nunca me conformo con la respuesta, sino que busco el por qué no salgo, buscando y solucionando”. Así nació la sección de ‘Informes’ de la web de la galería, para “aumentar la entidad de la marca, y la mía personal también”.

“La IA desde hace unos años está revolucionando la forma en que buscamos”, explica, e incide en que ahora es más necesario “nutrir nuestra información, ese es el tema de la autoridad y de cómo gestionarla”.

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El director de ArtBy’s deja claro que esto no es un libro para “engañar al algoritmo, sino para nutrirlo con información de calidad, porque ahora ya no se puede engañar al algoritmo”. Asegura que los buscadores “reafirman tu información, tu documentación, contrastan que sea cierta, ya no vale que yo diga que hago 50 exposiciones y tres subastas benéficas si luego es mentira, porque si los propios buscadores encuentran información emitida por ti que es contradictoria, te penalizan y es algo que no nos podemos permitir, un profesional no se puede permitir una penalización en estos tiempos”.

Por eso, en su experiencia, los informes y recopilaciones de su actividad ayudan en este trabajo con buscadores e IA. “Tengo más de 200 apariciones en prensa, pero hasta que creé una sección en la web relatándolas, eso era ruído, porque los buscadores no tienen capacidad para analizar esas 200 apariciones, eso tiene que estar centralizado y bien indexado”, explica.