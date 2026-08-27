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A Coruña

A Coruña vive su jornada más fresca del verano

Las máximas este jueves no llegaron siquiera a los 20 grados y cayeron de golpe más de tres debido al chaparrón

Óscar Ulla
Óscar Ulla
27/08/2026 17:05
Una mujer bajo la lluvia este jueves en la plaza de Pontevedra
Una mujer bajo la lluvia este jueves en la plaza de Pontevedra
Javier Alborés
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Aunque A Coruña está inmersa en su verano más seco de lo que va de siglo (y, por extensión, de los últimos 36 años), el clima atlántico siempre tiene algo que decir para recordarnos que el paraguas y la chaqueta nunca se guardan demasiado al fondo del armario. Tras un miércoles pasado por agua, rayos y temperaturas más frías que las que venimos viviendo desde junio, este jueves A Coruña vivió su jornada más fresca de lo que va de verano.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el miércoles el mercurio apenas sobrepasó los 20 grados de temperatura máxima, lo que hacía que ya fuese la máxima más baja desde el día 11 del pasado mes de junio. Sin embargo, apenas 24 horas después, la máxima en A Coruña ni siquiera llegaba a los 20 grados.

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Mientras el mercurio seguía al alza al mediodía de este jueves, en torno a las 15.00 horas marcaba su máximo, que según la Aemet quedó registrado en 19,8 grados centígrados. Todo parecía indicar que se superarían las dos decenas, pero el chaparrón hizo que la temperatura se desplomase casi cuatro grados en cuestión de minutos. 

A las 16.00 horas de este jueves, la Aemet registraba 16,1 grados en la ciudad, casi cuatro menos que en la hora previa, antes de que la lluvia convirtiese zonas como San Vicente o La Palloza en auténticos ríos. 

El verano más cálido

No obstante, las temperaturas regresarán este viernes al orden de los 23 grados de máxima y se espera que durante el fin de semana se vuelvan a alcanzar los 25. Todo eso, sin embargo, con presencia de lluvias, que según la Aemet no nos abandonarán hasta mediados de la semana que viene.

Este bajón de las temperaturas, sin embargo, se quedará en un hecho puntual. Desde la agencia meteorológica mantienen la previsión de que el verano se cerrará como el más cálido de los últimos años. Las previsiones apuntan a que la media de temperatura se establecerá en torno a los 21,1 grados, lo que supone medio más que el último verano similar, el de 2023.

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