La Xunta destaca el crecimiento y la consolidación de la feria Mostrart como escaparate de la artesanía gallega

Feria de artesanía Mostrart Xunta de Galicia

La feria Mostrart afronta su 42ª edición consolidada como una de las principales citas para la promoción y divulgación de la artesanía en Galicia. El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitó este miércoles el recinto instalado en los jardines de Méndez Núñez de A Coruña y destacó el crecimiento de la feria y su trayectoria en la difusión del sello Artesanía de Galicia.

Impulsada por la Asociación Galega de Artesáns con el apoyo de la Xunta, Mostrart permanecerá abierta hasta este domingo, 30 de agosto, con la participación de 45 talleres de diferentes puntos de Galicia y también de otras comunidades autónomas.

La feria combina los puestos de venta directa con una amplia programación de actividades, talleres y visitas guiadas, con el objetivo de acercar los oficios artesanales a la ciudadanía y dar a conocer los procesos de elaboración de los productos.

Más de una quincena de oficios artesanales

Los talleres participantes representan una amplia variedad de disciplinas, entre ellas el cuero, el textil, la joyería, la escultura, el arte floral, la cerámica, los juguetes, la encuadernación, la marroquinería, los instrumentos musicales, la madera, el calzado, la cestería, la estampación y la bisutería.

Entre los expositores con la marca Artesanía de Galicia se encuentran talleres procedentes de localidades como A Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Cambre, Gondomar, Tui, Viveiro, Bergondo, Melide, Zas, Nigrán o Quiroga, entre otras.

A la caza del libro antiguo en Méndez Núñez: “Hay mucha efervescencia en A Coruña, mucha avidez” Más información

La edición de este año también cuenta con la presencia de cuatro talleres procedentes de fuera de Galicia: La G, de Almería; El Taller de Ampi, de Granada; Awa by Digna, de Barcelona; y Astarté y Anka Bravo, ambos de Madrid.

Mostrart puede visitarse todos los días en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 22:00 horas.

Talleres y visitas guiadas

La feria no se limita a la exposición y venta de productos. Durante todo el mes de agosto se desarrolla una programación de talleres gratuitos de iniciación a diferentes oficios artesanales, que se celebran de lunes a jueves y están abiertos al público.

Estas actividades convierten Mostrart en un espacio de aprendizaje y experimentación, donde los visitantes pueden acercarse directamente a las técnicas y procesos utilizados por los artesanos.

Los secretos y curiosidades de esta edición de la feria Mostrart de A Coruña Más información

Además, tras la buena acogida de la pasada edición, la organización ha recuperado las visitas guiadas gratuitas por la feria. Se celebran todos los viernes de agosto en dos pases, a las 11:30 y a las 18:00 horas, aunque es necesaria inscripción previa.

La Fundación Artesanía de Galicia colabora habitualmente con las iniciativas promovidas por la Asociación Galega de Artesáns, entre ellas Mostrart y el calendario de Feiras Galegas de Artesáns.

Este programa, impulsado durante 2026, busca acercar los productos artesanales gallegos a ciudadanos y visitantes de diferentes localidades, reforzar la marca Artesanía de Galicia y contribuir a la dinamización cultural, económica y turística de los municipios participantes.

Las ferias están dirigidas exclusivamente a talleres inscritos en el Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia y se celebran entre abril y septiembre.

Las próximas citas tendrán lugar en Ponteareas, los días 5 y 6 de septiembre, y en Lugo, los días 12 y 13 de septiembre.