Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Xunta destaca el crecimiento y la consolidación de la feria Mostrart como escaparate de la artesanía gallega

La 42ª edición de la feria reúne 45 talleres de distintos oficios artesanales en los jardines de Méndez Núñez de A Coruña, donde permanecerá abierta hasta el 30 de agosto

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/08/2026 13:26
Feria de artesanía Mostrart
Feria de artesanía Mostrart
Xunta de Galicia
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La feria Mostrart afronta su 42ª edición consolidada como una de las principales citas para la promoción y divulgación de la artesanía en Galicia. El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitó este miércoles el recinto instalado en los jardines de Méndez Núñez de A Coruña y destacó el crecimiento de la feria y su trayectoria en la difusión del sello Artesanía de Galicia.

Impulsada por la Asociación Galega de Artesáns con el apoyo de la Xunta, Mostrart permanecerá abierta hasta este domingo, 30 de agosto, con la participación de 45 talleres de diferentes puntos de Galicia y también de otras comunidades autónomas.

La feria combina los puestos de venta directa con una amplia programación de actividades, talleres y visitas guiadas, con el objetivo de acercar los oficios artesanales a la ciudadanía y dar a conocer los procesos de elaboración de los productos.

Más de una quincena de oficios artesanales

Los talleres participantes representan una amplia variedad de disciplinas, entre ellas el cuero, el textil, la joyería, la escultura, el arte floral, la cerámica, los juguetes, la encuadernación, la marroquinería, los instrumentos musicales, la madera, el calzado, la cestería, la estampación y la bisutería.

Entre los expositores con la marca Artesanía de Galicia se encuentran talleres procedentes de localidades como A Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Cambre, Gondomar, Tui, Viveiro, Bergondo, Melide, Zas, Nigrán o Quiroga, entre otras.

Uno de los primeros visitantes observa un ejemplar en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

A la caza del libro antiguo en Méndez Núñez: “Hay mucha efervescencia en A Coruña, mucha avidez”

Más información

La edición de este año también cuenta con la presencia de cuatro talleres procedentes de fuera de Galicia: La G, de Almería; El Taller de Ampi, de Granada; Awa by Digna, de Barcelona; y Astarté y Anka Bravo, ambos de Madrid.

Mostrart puede visitarse todos los días en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 22:00 horas.

Talleres y visitas guiadas

La feria no se limita a la exposición y venta de productos. Durante todo el mes de agosto se desarrolla una programación de talleres gratuitos de iniciación a diferentes oficios artesanales, que se celebran de lunes a jueves y están abiertos al público.

Estas actividades convierten Mostrart en un espacio de aprendizaje y experimentación, donde los visitantes pueden acercarse directamente a las técnicas y procesos utilizados por los artesanos.

Gambero, en su puesto de la feria Mostrart

Los secretos y curiosidades de esta edición de la feria Mostrart de A Coruña

Más información

Además, tras la buena acogida de la pasada edición, la organización ha recuperado las visitas guiadas gratuitas por la feria. Se celebran todos los viernes de agosto en dos pases, a las 11:30 y a las 18:00 horas, aunque es necesaria inscripción previa.

La Fundación Artesanía de Galicia colabora habitualmente con las iniciativas promovidas por la Asociación Galega de Artesáns, entre ellas Mostrart y el calendario de Feiras Galegas de Artesáns.

Este programa, impulsado durante 2026, busca acercar los productos artesanales gallegos a ciudadanos y visitantes de diferentes localidades, reforzar la marca Artesanía de Galicia y contribuir a la dinamización cultural, económica y turística de los municipios participantes.

Las ferias están dirigidas exclusivamente a talleres inscritos en el Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia y se celebran entre abril y septiembre.

Las próximas citas tendrán lugar en Ponteareas, los días 5 y 6 de septiembre, y en Lugo, los días 12 y 13 de septiembre.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Una avería eléctrica deja sin luz a más de 3.000 vecinos en las comarcas de A Coruña y Betanzos
Noelia Díaz
Colas en el Pontejos

A Coruña empezará el nuevo curso sin una de sus tortillas favoritas
Lara Fernández
112 Navarra

Más de cuarenta heridos al explotar material pirotécnico en las fiestas de Noáin, en Navarra
EFE
El Gadis del mercado de Monte Alto

El supermercado Gadis del mercado de Monte Alto abrirá antes de Navidad
Lara Fernández