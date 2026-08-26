La Xunta apremia al Ayuntamiento a sacar a licitación el nuevo contrato de la planta de reciclaje de Nostián

Un vecino introduce cartón en un contenedor de reciclaje de la avenida de Arteixo Carlota Blanco

El Ayuntamiento sacará a licitación próximamente (en lo que ya es su segundo intento) el contrato de la planta de reciclaje de Nostián. Lo hará con cierto retraso, habida cuenta de que el antiguo contrato caducó en enero de 2020, y después de haber recibido una sanción por no ajustarse a la normativa europea de reciclaje. Por eso la concejala de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, señaló que “as cousas na Coruña poderíanse facer moito mellor. O que non sei é por que non se quixeron facer así”.

“O Concello única e exclusivamente é quen ten que sacar uns pregos adaptados e, sobre todo, reais. Non se poden ocultar prezos”, añadió. Vázquez hizo estas declaraciones durante una entrevista en el programa radiofónico ‘Hoy por hoy en las rías’ en la que criticó la gestión municipal del problema, que no incluye solo el contrato de Nostián, sino la conversión del sistema de recogida selectiva de A Coruña, de cuatro contenedores a cinco.

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Pero la situación es mucho más complicada que todo eso. Para empezar, el sistema coruñés (que es el mismo que existía en la planta de Lousame, en la comarca de Barbanza) era efectivo a la hora de separar la basura y reciclarla. La normativa europea no indica cómo debía separarse, pero cuando se implantó en España se decidió que debía seguirse el sistema de cinco contenedores solo porque es el más extendido, y A Coruña no pidió la excepcionalidad.

Mejor que Sogama

Medio Ambiente defiende que Galicia ha mejorado sus cifras de reciclaje durante los últimos años pero hay que señalar que las cifras de Nostián, aún en su estado actual, siempre han sido mejores que las de Sogama, la planta de reciclaje de la Xunta. Un estudio de la asociación ecologista Adega, tomando como referencia datos de 2022, señala que en Nostián recuperan 30 kilos de envases usados por persona y año, mientras que en Sogama la cifra es de menos de nueve kilos.

Esto es importante porque la entidad Ecoembes, que agrupa a los mayores productores de envases, tiene la obligación de pagar por cada kilo de material recuperado y es de esta manera como se financia el reciclaje. Ecoembes, además, está trabajando con el Ayuntamiento en la implantación del quinto contenedor (que comenzó en noviembre del año pasado) y que se está llevando a cabo sin problemas.

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Por su parte, la Asociación Galicia Ambiental considera que la crítica de la conselleira lleva implícito el fracaso del modelo Sogama, y por otro, el hecho de que ha sido Nostián ha estado sustentando las estadísticas de Galicia. Vázquez asegura que la comunidad se encuentra entre las primeras de España en cuanto a material reciclado, aunque en los datos del Miteco referentes a 2023 se encontraba en el noveno puesto.

Esto no cambia que la licitación desierta de Nostián se considere un revés, cometido por la Concejalía de Planificación Estratégica, que encabeza José Manuel Lage, apostando por precios a la baja en un momento en el que los conflictos internacionales disparan el precio de las materias primas, y eso que se había consultado antes al sector para fijar los precios.