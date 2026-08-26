Volotea operará desde Alvedro las rutas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante

Un avión de la compañía Volotea, en el aeropuerto de Alvedro Quintana

La aerolínea Volotea operará las cinco nuevas rutas nacionales desde el aeropuerto de A Coruña. El concurso convocado por el Consorcio de Turismo se cerró este martes, y la compañía fue la única que presentó ofertas para cubrir los destinos propuestos a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante.

El contrato de estas rutas tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga de otra anualidad, y contará con un presupuesto superior a los 6,5 millones de euros. Las rutas a Málaga y Valencia deberán ofrecer, cada una, 208 vuelos anuales y un mínimo de 37.440 plazas al año. Bilbao, 180 vuelos anuales y un mínimo de 32.400 plazas al año; Alicante, entre 146 y 180 vuelos anuales según la anualidad del contrato, con hasta 32.400 plazas; y Sevilla, la que más vuelos tendrá, deberá incluir entre 288 y 352 operaciones anuales según la anualidad del contrato, con hasta 63.360 plazas.

Tras la presentación de ofertas, ahora seguirá adelante el proceso administrativo con la aportación de documentación y los trámites necesarios. De cumplirse los requisitos, el contrato quedará formalizado este otoño. "A nosa intención é que, antes de que finalice este ano, os primeiros avións poidas cubrir as novas rutas", señaló la alcaldesa, Inés Rey.

Próximamente, recordó la regidora, se convocará un concurso para rutas internacionales, con el fin de buscar la promoción de A Coruña fuera de España y contar con vuelos directos que faciliten la conectividad de la ciudad con los cinco continentes.