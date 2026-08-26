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A Coruña

Varios conciertos y una fiesta de la espuma: así serán las fiestas de A Falperra en A Coruña

Los vecinos del barrio disfrutarán de conciertos y una fiesta de la espuma

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
26/08/2026 11:09
Vecinos durante las fiestas del barrio de 2025
Vecinos durante las fiestas del barrio de 2025
Carlota Blanco
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La calle Industrial volverá este año a acoger una de las últimas fiestas de barrio del verano coruñés: las de A Falperra. El barrio acogerá actividades los días 12 y 13 de septiembre, con varios conciertos y una fiesta de la espuma como evento estrella. 

La inauguración correrá a cargo de la dueña de la ya cerrada pastelería La Vienesa. El día 12, El Corta (13.30 horas) será el primero en poner música al barrio. Le seguirán, por la tarde, un DJ con música variada (16.30), Baile Danza 10 (17.00), la fiesta de la espuma (18.00), Varela y Rois (19.30) y, ya de noche, Carlos Bau y 80 Razones (22.00). 

Ya el día 13, para la sesión vermú, Version's Band animará el ambiente con su pop rock, calentando motores para La Indirigible (18.00) y Son de Camagüey (20.30). Los dos días habrá juegos infantiles, y también se desarrollará la XII Edición del Día do Comercio na Rúa. La organización invita a los vecinos a acudir prometiendo diversión: "O teu barrio, as túas festas, ¡víveas!".

Cartel de las fiestas de A Falperra
Cartel de las fiestas de A Falperra
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