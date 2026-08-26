Una violenta tormenta sacude A Coruña con rayos y truenos

El miércoles amaneció cubierto en A Coruña y, a medida que pasaban las horas, la lluvia se hizo más intensa, pero no fue hasta avanzada la tarde cuando estalló la tormenta que ha estremecido a toda la ciudad. Un verdadero concierto de truenos y rayos que ha retumbado en los cielos coruñeses.

De todos los relámpagos que se vieron surcar el firmamento, ocho cayeron en el municipio y seis de ellos tocaron tierra. Pero no hay que olvidar el chubasco: en lo que va de jornada, los pluviómetros han recogido 25,6 litros por metro cuadrado según los datos del Observatorio. En la Torre, se registraron 23,6 litros por metro cuadrado. De estos, casi la mitad, un total de 11,4 litros por metro cuadrado, cayeron durante la tormenta, entre las seis menos diez y las seis y media de la tarde, al tiempo que caía el mercurio de los termómetros.

Aunque la tromba de agua fue intensa, lo recogido en la estación de la Torre no entra siquiera dentro de los cinco episodios de una hora más intensos desde el año 2016.

Rayos

Uno de estos rayos cayó en el mar, muy cerca de la Torre de Hércules (como se aprecia en el vídeo grabado por Antón Lezcano) pero también tocaron tierra en la zona del monte de San Pedro, en Elviña y en la Sagrada Familia. El fuerte aparato eléctrico afectó a muchos puntos. La Escuela de Idiomas se quedó sin luz durante quince minutos y la tormenta también provocó inundaciones y balsas de agua en varios puntos, que dificultaron la circulación.

Sin embargo, ya se habían producido patinazos horas antes, debido a la lluvia, todos en Alfonso Molina. Una salida de vía a las 13.25 horas en dirección salida a la altura de juzgados y dos alcances, uno de tres turismos a la altura de San Cristóbal y un tercero con dos ante las Pajaritas. Nadie resultó herido.