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A Coruña

Una coruñesa organiza una protesta por Ceuta en María Pita

Silvia Suárez huyó de la ciudad el día en que irrumpieron en ella 80.000 inmigrantes

Abel Peña
Abel Peña
26/08/2026 18:15
Silvia Ceuta
Silvia Suárez, en el paseo marítimo de Ceuta
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Silvia Suárez es coruñesa de pura cepa, pero lleva ocho años viviendo en Ceuta con su hija y su marido. La abandonó al día siguiente de que 80.000 personas irrumpieran en la ciudad provenientes de Marruecos. "Nos fuimos en el primer barco", asegura. Pero sigue la situación allí con mucha preocupación y por eso ha decidido convocar en María Pita una concentración el próximo miércoles, como motivo del día de la independencia de Ceuta.  

Suárez se trasladó porque a su marido, Policía Nacional, le habían destinado allí, pero enseguida se adaptó a esa pequeña y "superbonita" ciudad. "Está muy bien para tener niños porque es supertranquila", explica. O lo era. Ella ya había vivido el asalto de 2021 pero asegura que no tiene nada que ver con lo que pasó los días 30 y 31 de julio

"Los días anteriores los veías pasar mojados y descalzos con mantas de la Cruz Roja pero el viernes fue lo nunca visto". recuerda porque, como dice, "lo viví en carne propia". El jueves estaba en la oficina cuando le dijeron que iban a cerrar por seguridad, porque estaban llegando avalanchas de gente. Entonces le llamaron de la guardería para decirle que tenía que recoger a la niña, de dos años y medio. "Ahí me di cuenta de la gravedad": 

Suárez lo habló con su marido y decidieron que iban a abandonar la ciudad en el primer barco que zarpara. "Él acababa su turno el viernes y ya teníamos vacaciones", explica. Unos amigos suyos hicieron lo mismo, pero tuvieron que atravesar una marea humana. "En el camino de mi casa al puerto fue un shock. Tenía miedo. Aquello fue una invasión. 80.000 personas. La población se dobló de golpe", recuerda. 

Su marido ha tenido que regresar por motivos de trabajo pero cuando acaba el turno, regresa con su familia. Ella puede teletrabajar, pero no ha regresado porque las noticias no alientan a hacerlo. "No se puede hacer nada allí, ni ir a la playa ni a los parques, porque están ocupadas con sus asentamientos", se lamenta. 

Robos y peleas están a la orden del día, varios colegios han sido okupados y la sanidad está colapsada, y ahora el Gobierno central prepara un decreto para instalar a los inmigrantes irregulares en instalaciones municipales. "La respuesta de las autoridades ha sido nula porque todo lo estaba pasando se venía venir", denuncia. Y los ceutíes "lo llevan fatal, con un desgaste psicológico muy grande, y yo también porque mi casa está allí y tenemos un piso en propiedad". 

Suárez siente que en A Coruña no se le está dando la importancia que merece a lo que ocurre en Ceuta. "Parece que les importa más lo de Trump y Venezuela", se queja. Por eso invita a todo el mundo a acudir a la plaza de María Pita el próximo miércoles a las 20.00 horas. Será el día de Ceuta.

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