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A Coruña

Un vecino de Mesoiro formaba parte de la banda criminal que actuaba con violencia contra prostitutas

Aunque en principio no delinquió en la ciudad, sí se le imputan crímenes en varios puntos del norte de España

Guillermo Parga
Guillermo Parga
26/08/2026 21:45
Momento de una de las detenciones realizadas en el País Vasco
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La Policía Nacional y la Ertzaintza han dado por desarticulada una banda especialmente violenta, que agredía, extorsionaba y golpeaba a prostitutas del norte de España. Si bien en principio ninguna de sus actividades se había llevado a cabo en A Coruña y sus alrededores, uno de los detenidos en la operación residía en Mesoiro, donde fue capturada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según fuentes de la investigación, Ferrol, Valladolid, Gijón o San Sebastián son los principales centros de operaciones, aunque también la rapidez de la intervención impidió que Vigo se sumase a esa lista de puntos calientes.

"Si la matase, acabaría el problema": así reaccionó uno de los dos detenidos por violencia de género en A Coruña

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Según fuentes policiales, dos de los tres integrantes de la banda fueron capturados cuando viajaban rumbo a Vigo, uno residente en Zaragoza y el otro en Mesoiro. La noticia cogió por sorpresa a los vecinos, que no habían detectado ningún tipo de actividad extraña, ni tampoco fueron testigos de operación policial alguna. Eso da idea de la rapidez y lo delicado de la operación, dirigida desde tierras donostiarras. Entre los delitos que se le imputan a los detenidos están los de detención ilegal, robo con violencia, intimidación, lesiones y pertenencia a organización criminal. Por otra parte, también se les imputan delitos contra la salud pública, debido a las dosis de estupefacientes encontradas en los registros, así como objetos pertenecientes, supuestamente, a las víctimas. La gravedad de las acusaciones ha provocado que se dictase prisión provisional para los cuatro detenidos.

Detenido cuando robaba en un garaje de Mesoiro

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La investigación comenzó el pasado mes de noviembre, cuando la primera denuncia, en San Sebastián, hizo referencia a un supuesto cliente que bajaba a comprar una botella de vino, para así facilitar la entrada en el piso de sus compinches. Fuentes policiales ya hablaron entonces de "desmedida y gratuita violencia" por parte de los asaltantes, hasta el punto de provocar una rotura de mandíbula.

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Agencias
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