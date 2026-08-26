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A Coruña

Un joven hostelero de A Coruña salvará Casa Martín y revitalizará un templo de la tortilla

La vuelta del local de la calle Alameda será, posiblemente, a mediados o finales de septiembre

Guillermo Parga
Guillermo Parga
26/08/2026 20:12
Casa Martín, en la calle Alameda
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Que en A Coruña existen bares con fenómeno fan es una constante que va más allá de las redes sociales. Se puede comprobar con el hecho de visitar el mismo local durante tres días seguidos a la misma hora. Y, como si de figurantes se tratase, encontrar a los mismos clientes en idéntico reparto de posiciones, y muy probablemente con la comanda de la jornada anterior. Y también la de la víspera. Uno de esos espacios era Casa Martín, pero desde el pasado 1 de agosto ha obligado a reubicarse a quienes, entre las 07.00 y las 17.00 horas, hacían muy complicado encontrar acomodo para los menos habituales. Que no cunda el pánico. La espera tiene fecha de caducidad. No es un adiós. Se trata de un hasta pronto.

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Un joven hostelero coruñés, que ya ha sacado adelante proyectos que mezclan la calidad y la tradición, será el encargado de darle un lavado de cara, reflotar y no tocar la esencia de Casa Martín. Es decir, será el concepto de toda la vida, aunque con algunos agregados y retoques que elevarán, sin duda, la calidad de la experiencia. El nombre será el mismo, al igual que el legado. Puede decirse que será una segunda generación para uno de los templos de la tortilla de la zona centro de A Coruña.

Horario

Al igual que ha sucedido desde el 1 de septiembre de 2010, fecha de inauguración de la casa de comidas, Casa Martín abrirá de lunes a viernes y cerrará los fines de semana. Habrá cafés por la mañana y turno de comidas, aunque muy posiblemente sin menú del día.

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Además, una de las grandes novedades será la apertura desde las 19.00 horas para el turno de cenas.

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Aunque prefiere mantener el secreto y la incertidumbre, la nueva propiedad sí desliza algunos de los que serán los puntos fuertes de Casa Martín a partir de finales del mes que viene. “Creemos que podemos aportar cositas nuevas, pero mantendremos el ambiente de barrio, el concepto de taberna sin presión y el lugar en el que tomarse un vino y un pincho de tortilla. Habrá un lavado de cara y unas cuantas novedades, pero mantendremos el legado”, insiste un joven pero formado hostelero con el éxito como denominador común de su currículum en el sector. 

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