El polémico diseño de la intermodal se modificó para ampliar el aparcamiento

Una persona accede al parking de la estación provisional de tren de A Coruña Quintana

Los primeros resultados de las obras en la futura estación intermodal de A Coruña han generado una gran polémica en las últimas semanas en la calle, e incluso en los despachos. De hecho, hasta el propio concejal de Urbanismo calificó de “terrorífica” la nueva fachada de la terminal. Y es que, en toda obra de gran calado, una de las máximas de cualquier arquitecto es definir las prioridades de la infraestructura, es decir, qué aspectos son los importantes y cuáles son los más superfluos.

Cuando se licitó el concurso de ideas para la estación intermodal de A Coruña, en 2011, y se dio ganador a César Portela y a la empresa Idom, ese diseño reflejaba a la perfección qué matices iban a predominar en el edificio que cambiaría la movilidad en la ciudad para siempre. No obstante, finalmente las prioridades serían otras. El encarecimiento del sector de la construcción y algunas modificaciones, como la ampliación del aparcamiento subterráneo, provocaron recortes en el presupuesto final, que terminó por perjudicar el diseño final de la terminal coruñesa.

El diseño de César Portela e Idom para la estación intermodal de A Coruña César Portela

Bajo la propuesta de Portela e Idom, no solo resaltaba el estilo neorrománico de Antonio Gascué en sus dos principales fachadas, también se pretendía agrupar en un mismo complejo el transporte (en tren y en bus) con diversas actividades de ocio, tiendas y una variada oferta gastronómica. Un modelo similar al de la estación de Urzaiz, dentro del centro comercial Vialia Vigo. Un espacio de explotación comercial que años más tarde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) decidiría desmontar al alegar motivos económicos.

En realidad, aquel diseño de 2011 nunca se tuvo en cuenta a la hora de construir la estación intermodal. El proyecto, declarado favorable por el Consello Territorial do Patrimonio Cultural de Galicia da Coruña –aunque con varias condiciones–, no fue precedido de un estudio informativo previo, por lo que no se sometió a exposición pública.

Entre las condiciones de la Xunta para “protexer os valores culturais do edificio”, se pedía que se reconsiderasen varios aspectos. En el informe figuraba que las marquesinas en la fachada noroeste de la estación crean confusión y dificultan la visualización del edificio en una zona de gran relevancia: “Suxírese que, de executarse, sexan o máis lixeiras posible, de xeito que non deturpen a imaxe exterior do edificio protexido”.

También creían que “debería existir uniformidade no tratamento exterior das cubertas do edificio orixinal” y que, en el caso de que el edificio comercial sea imprescindible, “a súa execución debería ser cunha linguaxe arquitectónica máis permeable visualmente, de modo que non supoña un obstáculo na lectura deste espazo”.

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Desde la redacción del proyecto, en febrero de 2022, se realizaron varias alteraciones en el texto, tanto en plazos como en inversión. La primera modificación del contrato, que supuso un aumento de unos doce millones de euros más al presupuesto inicial, abordaba, entre otras cuestiones, la construcción de la estación provisional de tren, que presta servicio desde diciembre de 2024, cuando se optó por suprimir el tráfico ferroviario en San Cristóbal, aunque en la terminal propiamente dicha solo se invertían 4,5 millones de presupuesto total.

El pasado mes de febrero se produjo la segunda alteración del proyecto con unos cambios que incluían la demolición de los edificios Dormitorio y Renfe Viajeros, así como la nueva distribución de las zonas VIP y otros cambios “no sustanciales” que encarecieron 245.000 euros la inversión. En el último ajuste, a finales del pasado mes de julio, el Adif no encarecía el presupuesto, pero sí aumentaba los plazos. Esta modificación incluía la adaptación de ascensores a la normativa y la reforma interior del edificio histórico.

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Otras variaciones

Antes de estas últimas variaciones, en diciembre de 2025, el pleno de ese mes en el Ayuntamiento de A Coruña reflejaba otra modificación, pero esta vez en el convenio suscrito con la Xunta y el Adif para el desarrollo de la estación intermodal. El ajuste estaba relacionado con la redistribución de las plazas de aparcamiento que construye la Xunta bajo la terminal de autobuses, con una inversión aportada de más de 20 millones de euros en el conjunto de las obras en dicha terminal.

De esta manera, de las 300 plazas previstas, se pasó a 566. La mayor parte del sobrecoste fue asumido directamente por el administrador ferroviario y la inversión total de las obras en la zona se elevó a los 45,3 millones, es decir, 2,5 más de lo inicialmente previsto.

Precisamente en el aparcamiento subterráneo es donde el Adif ve un mayor margen de beneficio. Según refleja el convenio firmado en 2021 entre Transportes, el Adif, la Xunta y el Gobierno local, el administrador ferroviario cederá la explotación del parking al Ayuntamiento durante veinte años desde que entre en funcionamiento la intermodal. Al finalizar la cesión, retornará al Adif.

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Adicionalmente, el Ayuntamiento podrá subarrendar la utilización de 70 plazas de aparcamiento por un periodo máximo de 50 años. Cada uno de estos estacionamientos tendrán un precio de unos 40.000 euros, por lo que el Consistorio podría generar hasta tres millones de euros de beneficio. Además, de los otros 4,5 millones de euros que espera ingresar por el adelanto del canon que deberá pagar la empresa que resulte adjudicataria de la explotación del aparcamiento subterráneo.