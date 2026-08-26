Patricia Fernández | “Dudo que Gonzalo Castro venga a bailar ‘La Salchipapa’”

Patricia Fernández, presidenta de los vecinos de Novo Mesoiro Quintana

Podría decirse que son las primeras fiestas de barrio como presidenta vecinal para Patricia Fernández (A Coruña, 1976). Sin embargo, después de muchos años vinculada a la asociación y con cargo directivo, su labor continuista también influye en lo de mantener la renuncia al modelo municipal de financiación. Eso sí, nada le impedirá disfrutar de los eventos programados por el residente y promotor Ramón Viñas.

No sé yo si decir que ustedes no tienen nada que ver con las fiestas, porque sin su renuncia a la subvención todo sería diferente...

Este año nuestra implicación es disfrutar sin dolores de cabeza ni complicaciones. Estamos muy agradecidos a Mon Services. Desde que el Ayuntamiento implantó este nuevo modelo que no va con nosotros, hemos decidido resolverlo así.

¿Seguirán el próximo año erre que erre?

Los barrios llevan haciendo esto desde antes de que Novo Mesoiro existiera, pero nosotros no sabemos hacerlo. No es nuestro modelo y somos totalmente nuevos, desconocidos y ajenos como para meternos en un jardín que no controlamos. Mientras permanezca este modelo, seguiremos así. No tenemos tiempo y no sabemos cómo se hace.

¿Y si se cansa Mon Services?

Los vecinos entienden nuestra postura. Hablé en las últimas horas con ellos y, si como empresa no le funciona, pues dejará de hacerlo. No deja de ser una forma de complicarte la vida por 20.000 euros. En su momento lo consultamos con una gestoría y la parte legal y económica no la teníamos nada clara.

Ahora que podrán comer y bailar, ¿cuál es su sensación con el cartel?

Tenemos muchas ganas de divertirnos y pasarlo bien. Solo falta que nos acompañe el tiempo. Es una ocasión para reunirnos, celebrar y estar todos juntos. No estamos en posición de exigir.

Igual lo suyo con el Ayuntamiento se arregla bailando 'La Salchipapa' con Gonzalo Castro...

Dudo que Gonzalo Castro venga a bailar, pero la relación con el Ayuntamiento es de lo más cordial. Si aparecen, bailamos todos juntos, pero a ver si aparecen. A ver si el lunes hay foto.

Es que, entre horteras, Clandestinos y Leticia Sabater, a ver quién va a trabajar el lunes...

Creo que a Leticia me la voy a perder, que entro a las ocho de la mañana. Esto es un barrio joven, con muchos niños de vacaciones y muchos papás a los que no les importa ir con ojeras a trabajar. Además, aprovechamos este fin de semana para tener una exhibición de taekwondo.

Mírelo por otro lado: venga de donde venga el dinero, los casi 20.000 euros dan para bastante

Quien los sepa gestionar, que lo haga.

Lleva apenas cinco meses como presidenta, ¿se arrepiente?

No, porque me ha dado la oportunidad de conocer a vecinos maravillosos. La percepción es que agradecen el trabajo que hacemos desde la asociación.

Sé que me va a hablar de transporte y biblioteca, así que vamos a darle la vuelta, ¿en qué es mejor Novo Mesoiro que hace unos años?

Sobre todo, en que cada vez tenemos más afianzado ese sentimiento de comunidad y de ayudarnos los unos a los otros. Nos dijeron que para septiembre teníamos una conversación pendiente, así que espero que en nada se haga realidad.

Da la sensación de que, a pesar de las carencias, la población está muy orgullosa del barrio

De lo más orgullosa que estoy es de eso.

¿Qué mensaje mandaría al resto de barrios para pasarse por las fiestas?

Tenemos un programa de fiestas increíble, sin problemas para aparcar y con un espacio al aire para disfrutar.