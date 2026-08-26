Olga Lamas, directora del Recorda Fest | “En A Coruña el público responde bien durante todo el año”

La directora del Recorda Fest, Olga Lamas Cedida

Los próximos 4 y 5 de septiembre, el Recorda Fest regresa al puerto de A Coruña para celebrar su cuarta edición con nombres como Hombres G, Sidecars, Cali y El Dandee, Marlon, La M.O.D.A. o Mafalda Cardenal, entre otros. Su directora, Olga Lamas, asegura que aguardan que la gente “vuelva a quedar contenta”. “A Coruña siempre nos ha respondido bien. Es un festival familiar en el que la gente se lo pasa bien y ese es nuestro objetivo, mantener esa línea, ir creciendo si se puede, pero manteniendo esa línea”, explica.

Este es el cartel completo del Recorda Fest en A Coruña Más información

Este año traen novedades como las ‘Recorda Sessions’.

Sí, sí (sonríe). La verdad, va a ser muy divertido, porque es como recordar los 2000 con la música de Fran Perea, Raúl, Natalia, Selena, Ella Baila Sola y Civera. Va a ser muy divertido, muy dinámico. Las canciones son súperconocidas, la gente las va a tararear, lo va a pasar muy bien y les va a transportar a eso, a los 2000, cuando en verano escuchábamos esa música. Le va a dar un punto más fresco al festival.

Es el cuarto año, la gente ya empieza a relacionar el final del verano con el Recorda. ¿Lo ven ya como una cita consolidada en el calendario coruñés?

Yo creo que sí, porque, además, A Coruña siempre nos ha respondido muy bien. Es un festival al que vamos encantados. Ya la primera edición se pensó en A Coruña porque era una ciudad en la que lo queríamos hacer y nos sentimos muy bien acogidos, con una respuesta del público muy buena. Entonces, por supuesto que nuestra idea es consolidarnos ahí y llegar al próximo año, que ya será el quinto, y ya es como, bueno, vamos celebrando de cinco en cinco (sonríe), ya hay algo que celebrar. Estamos muy contentos. A Coruña es una ciudad superagradecida para la música.

Menciona ese quinto aniversario en 2027, ¿ya hay alguna idea especial para celebrarlo?

Ya sabes cómo es esto de los festivales, sí, ya está la maquinaria en marcha, por decirlo así, y organizando todo, buscando las mejores opciones para ofrecerle al público. Supongo que será un año especial.

A Coruña es una ciudad que en verano se llena aún más de música, con multitud de eventos, festivales, grandes conciertos... ¿Notan que el público responde bien igualmente pese a que exista tanta oferta?

Sí, el público responde bien. Yo creo que responde bien todo el año. Yo lo que observo es la cantidad de eventos musicales que hay en Coruña durante todo el año y el público va a todos, por decirlo así. A Coruña es un referente en Galicia en ese tema. Nosotros pues también lo observamos, o sea, vamos bien, la gente nos responde, el primer año éramos nuevos y, además, nos pasó lo de la lluvia (ríe), pero luego fuimos remontando y superando, todas las ediciones han salido muy bien y creo que la gente tiene una experiencia bonita ese fin de semana, como de pasártelo bien, de ningún problema, de un sitio agradable... Es como, bueno, el final del verano lo celebramos con el Recorda Fest.

Respecto al público, ¿viene mucha gente de fuera?

Sí, sí, viene gente de fuera, desde el principio. Viene gente de todas las provincias. La verdad, el primer año y el segundo nos llamó la atención. Es curioso, porque vienen de todas, creo que no queda ninguna, incluidas Ceuta y Melilla (sonríe). Y sigue siendo así. También es verdad que claro, Coruña es una ciudad con una población muy variada, pero vendemos en todas las comunidades. Después en Portugal también se vende. En general se vende muy bien el Recorda en lo que es España.

Ya está la maquinaria en marcha para el 2027, organizando todo y buscando las mejores opciones; será un año especial Olga Lamas, directora del Recorda Fest

Mencionaba antes la primera edición, con la tormenta. Eso les hará estar más pendientes del cielo.

Los gallegos somos hombres del tiempo desde que nacemos (ríe). Entonces, sí, claro, estamos pendientes del cielo, lógicamente, porque es variable y no depende de ti, no lo puedes gestionar tú para que ese día se den las condiciones que tú quieres. Pero bueno, quitando ese primer año, no hemos vuelto a tener problemas y confiemos en que este año tampoco.

A nivel personal, ¿hay algún artista o grupo que le haga más ilusión tener en el Recorda Fest?

Me hacen ilusión todos, todos aportan su granito de arena. El ‘Recorda Sessions’ me hace mucha ilusión, porque es volver a los 2000. Tener a Hombres G también, le gusta a todo el mundo. En general todos aportan su parte y estamos encantados con ello.