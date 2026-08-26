Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Love of Lesbian actuará en A Coruña antes de su retirada temporal

Visitará la ciudad en octubre y las entradas saldrán a la venta esta semana

Óscar Ulla
Óscar Ulla
26/08/2026 20:32
Love of Lesbian también son fijos del Bristol
Love of Lesbian también son fijos del Bristol
EC
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Hace unos meses sorprendieron anunciando una retirada temporal de los escenarios. Tras un cuarto de siglo de trayectoria ininterrumpida, Love of Lesbian desvelaron en febrero que tras cumplir con sus últimos compromisos en directo, bajarían el telón por un tiempo.

Y entre esos compromisos habrá una visita a A Coruña. La banda catalana de indie rock acaba de anunciar un concierto en la ciudad el próximo mes de octubre. Será el 17 de octubre en la sala Pelícano

Love of Lesbian también son fijos del Bristol

Lo que opinan de un bar de A Coruña varias leyendas de la música española

Más información

"No hace ni unos días que nos fuimos de Galicia y ya queremos volver. ¿Qué os parece un último baile?", escribe la banda en sus redes sociales anunciando la próxima cita con el público gallego para la cual las entradas saldrán a la venta este viernes 28 de agosto a las 12.00 horas en la página web de la banda.  

La banda regresa así a una ciudad donde ha dado conciertos icónicos como el de la playa de Riazor, en el marco del Festival Noroeste, en el año 2014, o el más reciente en el Coliseum, en mayo de 2023, en el marco de su gira 'Viaje Épico Hacia la Nada (V.E.H.N.)', con el que presentaban su disco homónimo.

El viaje épico de Love of Lesbian conquistó A Coruña

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Un rayo en la ciudad de Vigo el pasado domingo

Fuertes lluvias y más de 1.000 rayos se registran la tarde del miércoles en Galicia
Europa Press
Fernández Mouriño, alcalde de Carral

Carral alega motivos de seguridad para prohibir la instalación de atracciones en los viales
Fran Moar
La nueva plaza y mercado de Monte Alto

El PP de A Coruña duda de que un "desagüe atascado" ocasionara la inundación del mercado y la plaza de Monte Alto este miércoles
Redacción
Love of Lesbian también son fijos del Bristol

Love of Lesbian actuará en A Coruña antes de su retirada temporal
Óscar Ulla