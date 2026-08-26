Love of Lesbian actuará en A Coruña antes de su retirada temporal

Love of Lesbian también son fijos del Bristol EC

Hace unos meses sorprendieron anunciando una retirada temporal de los escenarios. Tras un cuarto de siglo de trayectoria ininterrumpida, Love of Lesbian desvelaron en febrero que tras cumplir con sus últimos compromisos en directo, bajarían el telón por un tiempo.

Y entre esos compromisos habrá una visita a A Coruña. La banda catalana de indie rock acaba de anunciar un concierto en la ciudad el próximo mes de octubre. Será el 17 de octubre en la sala Pelícano.

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"No hace ni unos días que nos fuimos de Galicia y ya queremos volver. ¿Qué os parece un último baile?", escribe la banda en sus redes sociales anunciando la próxima cita con el público gallego para la cual las entradas saldrán a la venta este viernes 28 de agosto a las 12.00 horas en la página web de la banda.

La banda regresa así a una ciudad donde ha dado conciertos icónicos como el de la playa de Riazor, en el marco del Festival Noroeste, en el año 2014, o el más reciente en el Coliseum, en mayo de 2023, en el marco de su gira 'Viaje Épico Hacia la Nada (V.E.H.N.)', con el que presentaban su disco homónimo.