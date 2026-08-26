La mayor clínica de borrado de tatuajes de Europa llega a la ciudad

Dos personas, este martes, en las instalaciones de la clínica Ray Studio Quintana

A Coruña cuenta desde este martes con una nueva aliada en lo que a tatuajes se refiere. Pero no para hacérselos sino para todo lo contrario. Se trata de la clínica de Ray Studios, que abrió sus puertas en el número 34 de la calle Alfredo Vicenti para ofrecer una opción más dentro del ya abanico de posibilidades para borrarse un tatuaje en la ciudad. Con una novedad: en este caso, se trata de una clínica médica de la mayor franquicia de este estilo de todo el Viejo Continente.

Así lo asegura Víctor de Quadras, director general de Ray Studios Iberia, cuyo establecimiento está abierto desde este martes en la zona de Riazor. “Somos una empresa francesa, empezamos en París hace unos cinco años, y con la de hoy inauguramos la que es la clínica número quince en España. Inauguramos esta y otra en Dublín, estamos ya en cuatro países: Francia, Bélgica, España e Irlanda. Y el año que viene estaremos ya en seis o siete”, explica.

“Nos dedicamos a la eliminación médica de tatuajes”, resume el responsable. “Como en otros países, es necesario que participe un médico en el proceso y hay gente que ni se lo plantea hacer fuera. En España no está del todo legislado y por eso nos encontramos a personas que lo hacen en estudios de tatuaje o incluso en casas”, expone. “Nuestra aproximación es un poco más profesional, somos la entidad que más clínicas ha abierto en Europa con mucha diferencia. En estos años operativos hemos tratado ya a más de 60.000 personas”, presume.

El proceso es simple. “Lo primero es ver el caso. El cliente puede acudir a una primera cita gratuita, donde el médico verá el tamaño del tatuaje, el tipo de tinta, si hay algún problema médico o la persona toma alguna medicación incompatible...”, manifiesta.

Un láser especial

Una vez terminada esa parte, si se determina que el borrado es viable, ya se encara el tratamiento, que se realiza con un láser de picosegundos. “Utilizamos un láser de los más avanzados, uno de los mejores y más caros (cada uno cuesta 15.000 euros) del mercado, que no compramos porque sea bonito sino porque es mucho más eficaz y seguro”, explica De Quadras.

“Es importante que el láser sea lo más rápido posible para que exista la menor posibilidad de que haya efectos secundarios”, tranquiliza. Lo que elimina los tatuajes no es el láser, sino el cuerpo humano, recuerda: “El láser rompe la tinta en trozos pequeños y el sistema linfático de tu cuerpo lo va eliminando poco a poco. Cuanto más rápido sea el láser, romperá la tinta en trozos más pequeños”. “Intentamos que la piel quede igual o incluso en mejor estado; hace años podía haber quemaduras pero, a día de hoy, es todo muy seguro y no hay efectos secundarios”, matiza.

El precio del borrado también depende del tamaño, pero en la web de la clínica los clientes pueden medir su tatuaje y ver cuánto les costaría. Una sesión para eliminar uno de talla mediana, de 15 a 50 centímetros, cuesta unos 85 euros.

Perfil de los clientes

A la clínica van personas “de todo tipo”, pero De Quadras rechaza el arrepentimiento al que se suele asociar este tratamiento. “Cada vez hay más borrados, es algo muy común hoy en día. Tiene que ver con que tomaste una decisión y ahora quieres tomar otra, y no pasa nada, lo eliminas. Simplemente quieres cambiar lo que hiciste un tiempo después”, justifica.

De hecho, ejemplifica que uno de los tratamientos más habituales no consiste en eliminar el tatuaje del todo, sino en bajar la intensidad para hacer lo que se llama un ‘cover.’ “Hay casos de gente que se hizo un tatuaje con 18 años sin mucho dinero e igual años después se hace un ‘cover’ para replantearlo y hacerlo ya mejor o más grande cuando tiene más presupuesto”, cuenta.

En sus clínicas es el propio doctor el que se encarga de hacer todo el proceso. “Consideramos que A Coruña es un territorio interesante para nosotros. Ya tenemos experiencia cerca, con la clínica que abrimos en 2025 en Vigo, y era de las pocas ciudades de gran tamaño en España que nos quedaba. Ahora nuestra expansión en el país ya está completa”, bromea.

La tienda cerrará martes y domingos y abrirá el resto de días de 10.00 a 20.00 horas, salvo los miércoles (15.00 a 20.00) y sábados (10.00 a 15.00).