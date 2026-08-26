Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La lluvia manda a 'ET' de vuelta a casa: aplazada su proyección al aire libre este viernes en A Coruña 

La sesión de cine prevista para este viernes, 28 de agosto, en la plaza de la Tolerancia queda aplazada ante el aviso naranja por lluvias y el riesgo de tormentas 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/08/2026 12:42
Película de ET
Película de ET
EC
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La proyección de ‘E.T. El Extraterrestre’, prevista para este viernes, 28 de agosto, en la plaza de la Tolerancia de A Coruña, ha tenido que ser aplazada debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para la jornada.

La Asociación de Vecinos Francisco Rodríguez Otero (Labañou-San Roque-Zona Escolar) había organizado esta sesión especial de cine de verano al aire libre, con entrada gratuita y abierta a todos los públicos hasta completar aforo.

La actividad pretendía recuperar el ambiente de las antiguas sesiones de cine de verano con uno de los grandes clásicos del cine familiar, dirigido por Steven Spielberg en 1982. Además, la película iba a proyectarse en celuloide de 35 mm, una experiencia especialmente singular al tratarse de una proyección al aire libre.

La decisión de aplazar la actividad llega después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevase a aviso naranja el nivel de riesgo en la zona oeste de A Coruña por lluvias intensas

Ante esta situación, la organización ha optado por posponer la sesión para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la actividad.

Por el momento, queda pendiente de comunicar la nueva fecha de la proyección, que permitirá disfrutar de ‘E.T. El Extraterrestre’ en la plaza de la Tolerancia y en el formato original de 35 mm cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Feria de artesanía Mostrart

La Xunta destaca el crecimiento y la consolidación de la feria Mostrart como escaparate de la artesanía gallega
Redacción
Un avión de la compañía Volotea, en el aeropuerto de Alvedro

Volotea operará desde Alvedro las rutas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante
Lara Fernández
Quintana. Colonia de gatos de la zona de adormideras

A Coruña tendrá un mapa interactivo de sus colonias felinas
Abel Peña
Película de ET

La lluvia manda a 'ET' de vuelta a casa: aplazada su proyección al aire libre este viernes en A Coruña
Redacción