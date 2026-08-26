Película de ET EC

La proyección de ‘E.T. El Extraterrestre’, prevista para este viernes, 28 de agosto, en la plaza de la Tolerancia de A Coruña, ha tenido que ser aplazada debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para la jornada.

La Asociación de Vecinos Francisco Rodríguez Otero (Labañou-San Roque-Zona Escolar) había organizado esta sesión especial de cine de verano al aire libre, con entrada gratuita y abierta a todos los públicos hasta completar aforo.

La actividad pretendía recuperar el ambiente de las antiguas sesiones de cine de verano con uno de los grandes clásicos del cine familiar, dirigido por Steven Spielberg en 1982. Además, la película iba a proyectarse en celuloide de 35 mm, una experiencia especialmente singular al tratarse de una proyección al aire libre.

La decisión de aplazar la actividad llega después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevase a aviso naranja el nivel de riesgo en la zona oeste de A Coruña por lluvias intensas.

Ante esta situación, la organización ha optado por posponer la sesión para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la actividad.

Por el momento, queda pendiente de comunicar la nueva fecha de la proyección, que permitirá disfrutar de ‘E.T. El Extraterrestre’ en la plaza de la Tolerancia y en el formato original de 35 mm cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.