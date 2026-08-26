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A Coruña

¿Qué hacer hoy, 29 de agosto, en A Coruña, en las Fiestas de María Pita?

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/08/2026 20:32
Alana, tras su actuación en el festival de Guísamo
Alana, tras su actuación en el festival de Guísamo
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La Romería de Santa Margarita comienza con un espacio participativo en el que habrá obradoiros, muestra de entidades y muestra de artesanía musical, que se presentará en dos tandas: de 11.30 a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas.

Además, en la explanada de la Casa de las Ciencias a las 13.30 horas actuará Benofán, a las 19.30 la Real Banda de Cadeiras Encartables y a las 20.30, en el anfiteatro del parque se presentarán Unto Vello, Os Viqueiras y Alana.

Galería

El álbum de las Fiestas de María Pita

Mercedes Peón emocionó a los coruñeses en el segundo día de 'Noites de María Pita', con un recital con el folclore gallego por banderaVer más imágenes

En sus últimos días, continúan en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).

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