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A Coruña

¿Qué hacer hoy, 26 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/08/2026 04:00
Una presentación de la cantante andaluza Judeline
Archivo El Ideal Gallego
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Este miércoles vuelven los conciertos a A Coruña en el marco de las Fiestas de María Pita. La oportunidad es para la cantante triunfadora en el Atlantic Pride, Judeline.  

El recital de la andaluza abrirá el ciclo 'As noites do Parque' a las 21.00 horas, pero por las condiciones climáticas que se esperan en la ciudad herculina, se mudó el evento -que tradicionalmente se realiza en el parque de Santa Margarita- a la Sala Pelícano

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Previamente, en la explanada del CCM de Mesoiro, Cascarillarte estará presentando con Gallaecia Eventos: 'As Aventuras de Jazzy e Bluzy', a las 19.30 horas. UN espectáculo para toda la familia. 

Y, en su última semana, continúan en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).

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