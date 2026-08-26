¿Qué hacer hoy, 26 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Una presentación de la cantante andaluza Judeline Archivo El Ideal Gallego

Este miércoles vuelven los conciertos a A Coruña en el marco de las Fiestas de María Pita. La oportunidad es para la cantante triunfadora en el Atlantic Pride, Judeline.

El recital de la andaluza abrirá el ciclo 'As noites do Parque' a las 21.00 horas, pero por las condiciones climáticas que se esperan en la ciudad herculina, se mudó el evento -que tradicionalmente se realiza en el parque de Santa Margarita- a la Sala Pelícano.

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Previamente, en la explanada del CCM de Mesoiro, Cascarillarte estará presentando con Gallaecia Eventos: 'As Aventuras de Jazzy e Bluzy', a las 19.30 horas. UN espectáculo para toda la familia.

Y, en su última semana, continúan en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).