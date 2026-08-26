Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Hace 25 años | El legendario “Queen Elizabeth 2” atrae al puerto a miles de personas

Belén Cebey
Belén Cebey
26/08/2026 04:00
Fotografía actual del Queen Elizabeth en el puerto de A Coruña 
El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Hace 25 años, en 2001, miles de personas acudieron al puerto para ver de ceca el “Queen Elizabeth 2”, que durante más de nueve horas hizo escala en A Coruña; hace 50 años, en 1976, el yate “Clootie” fue abandonado y con los palos rotos en La Coruña sin saber de quien era propiedad; hace 75 años, en 1951, un niño de 12 años fue atropellado en la calle del Orzán y hace 100 años en 1926 los médicos de La Coruña homenajearon a la eminencia del bisturí, el doctor Gómez Ulla..

Portada de El Ideal Gallego del 26 de agosto de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 26 de agosto de 2001
Archivo El Ideal Gallego

El legendario “Queen Elizabeth 2” atrae al puerto a miles de personas

Jean y Erik Wass llevaban esperando varios años para poder realizar un crucero. sus hijos les animaron a decidirse por el “Queen Elizabeth 2” para vivir una experiencia inolvidable. Lo que sólo era un sueño, se convirtió en una realidad y el pasado 17 de agosto embarcaron en el buque más legendario que navega actualmente por los mares de todo el mundo. La travesía de 12 días, les llevó al puerto coruñés. Después de ocho jornadas de viaje todo son elogios. 

La avalancha de coruñeses que se acercaron al puerto para ver de cerca el buque no cogió por sorpresa a los pasajeros. El “Queen Elizabeth 2” levanta expectación allí donde va, y la presencia de curiosos es una constante para los turistas.

Portada de El Ideal Gallego del 26 de agosto de 1976
Portada de El Ideal Gallego del 26 de agosto de 1976
Archivo de El Ideal Gallego

El yate “Clootie”, abandonado y con los palos rotos en La Coruña

Misterio en torno al yate “Clootie”, encontrado en alta mar, a la deriva y con los palos rotos por un pesquero argelino. Durante lo que va de semana, se ignora el verdadero propietario y su paradero, aunque al parecer, lo es una señorita francesa. El yate está matriculado en Jersey (Inglaterra) y tras una serie de gestiones con el LLoyd, con diversos consulados ingleses y franceses, con armadores y consignatarios, nada se ha podido averiguar en torno a la propiedad de la embarcación, y meno saber lo que le ocurrió. En vista de esto, el pesquero argelino “Janeen”, que fue el que lo remolcó hasta Burela, volvió a realizar la misma operación y lo trajo a La Coruña. 

Tanto el “Janeen” como el “Clootie” se encuentran en la Darsena.

Portada de El Ideal Gallego del 26 de agosto de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 26 de agosto de 1951
Archivo de El Ideal Gallego 

Atropellan a un niño de 12 años en la calle del Orzán

En la Casa de Socorro del Hospital fue asistido un joven chico de 12 años, domiciliado en la calle del Orzán, número 96, bajo, al que se le apreció una herida contusa, hematoma en la región occipital y contusión con equimosis en la región escapular izquierda. Estas heridas le fueron producidas por una camioneta que lo atropelló en la calle del Orzán. Su estado fue calificado de leve, salvo complicaciones. 

La plaza de María Pita se volvió a quedar pequeña para albergar al público que asistió al concierto de la OSG

Hace 25 años | La Sinfónica triunfa de la mano del oscarizado Bernstein y sus películas

Más información

Por otro lado, otro joven, de 46 años, con domicilio en la plaza de España, número 22, primero, fue arrollado por un camión en la calle Juana de Vega. Presentaba una herida con desgarro de diez centímetros en la cara antero-externa de la pierna izquierda y erosiones y contusiones en distintas partes del cuerpo.

Portada de El Ideal Gallego del 26 de agosto de 1926
Portada de El Ideal Gallego del 26 de agosto de 1926
Archivo de El Ideal Gallego

Médicos de La Coruña homenajean al doctor Gómez Ulla

En el “Alfonso” se celebró una comida en que los médicos militares rindieron un homenaje de admiración a su ilustre compañero el Dr. Gómez Ulla. 

Este sabio cirujano, una de las figuras cumbres de la medicina española, ha venido exprofeso a La Coruña para rendir testimonio de gratitud a sus compañeros que precio el consentimiento de las autoridades militares de la región dieron el nombre de “Gómez Ulla” a la sala de operaciones del Hospital militar de esta plaza. 

El Dr. Gómez Ulla en un rasgo de gentileza muy propio de su carácter, brindó a sus colegas una intervención operatoria en la sala de su nombre, relevándose como siempre un mago del bisturí.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Móvil con aviones de madera que representa el bombardeo de Guernica, del taller Enxógate

Aviones de madera, ropa sufragista y martillos, los objetos para las muestras de memoria histórica de Viñetas desde o Atlántico
Jorge Riveiro
La directora del Recorda Fest, Olga Lamas

Olga Lamas, directora del Recorda Fest | “En A Coruña el público responde bien durante todo el año”
Óscar Ulla
El ideal gallego

¿Qué hacer hoy, 26 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?
Redacción
El ideal gallego

Hace 25 años | El legendario “Queen Elizabeth 2” atrae al puerto a miles de personas
Belen Cebey