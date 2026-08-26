Hace 25 años | El legendario “Queen Elizabeth 2” atrae al puerto a miles de personas

Fotografía actual del Queen Elizabeth en el puerto de A Coruña El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, miles de personas acudieron al puerto para ver de ceca el “Queen Elizabeth 2”, que durante más de nueve horas hizo escala en A Coruña; hace 50 años, en 1976, el yate “Clootie” fue abandonado y con los palos rotos en La Coruña sin saber de quien era propiedad; hace 75 años, en 1951, un niño de 12 años fue atropellado en la calle del Orzán y hace 100 años en 1926 los médicos de La Coruña homenajearon a la eminencia del bisturí, el doctor Gómez Ulla..

Portada de El Ideal Gallego del 26 de agosto de 2001 Archivo El Ideal Gallego

El legendario “Queen Elizabeth 2” atrae al puerto a miles de personas

Jean y Erik Wass llevaban esperando varios años para poder realizar un crucero. sus hijos les animaron a decidirse por el “Queen Elizabeth 2” para vivir una experiencia inolvidable. Lo que sólo era un sueño, se convirtió en una realidad y el pasado 17 de agosto embarcaron en el buque más legendario que navega actualmente por los mares de todo el mundo. La travesía de 12 días, les llevó al puerto coruñés. Después de ocho jornadas de viaje todo son elogios.

La avalancha de coruñeses que se acercaron al puerto para ver de cerca el buque no cogió por sorpresa a los pasajeros. El “Queen Elizabeth 2” levanta expectación allí donde va, y la presencia de curiosos es una constante para los turistas.

Portada de El Ideal Gallego del 26 de agosto de 1976 Archivo de El Ideal Gallego

El yate “Clootie”, abandonado y con los palos rotos en La Coruña

Misterio en torno al yate “Clootie”, encontrado en alta mar, a la deriva y con los palos rotos por un pesquero argelino. Durante lo que va de semana, se ignora el verdadero propietario y su paradero, aunque al parecer, lo es una señorita francesa. El yate está matriculado en Jersey (Inglaterra) y tras una serie de gestiones con el LLoyd, con diversos consulados ingleses y franceses, con armadores y consignatarios, nada se ha podido averiguar en torno a la propiedad de la embarcación, y meno saber lo que le ocurrió. En vista de esto, el pesquero argelino “Janeen”, que fue el que lo remolcó hasta Burela, volvió a realizar la misma operación y lo trajo a La Coruña.

Tanto el “Janeen” como el “Clootie” se encuentran en la Darsena.

Portada de El Ideal Gallego del 26 de agosto de 1951 Archivo de El Ideal Gallego

Atropellan a un niño de 12 años en la calle del Orzán

En la Casa de Socorro del Hospital fue asistido un joven chico de 12 años, domiciliado en la calle del Orzán, número 96, bajo, al que se le apreció una herida contusa, hematoma en la región occipital y contusión con equimosis en la región escapular izquierda. Estas heridas le fueron producidas por una camioneta que lo atropelló en la calle del Orzán. Su estado fue calificado de leve, salvo complicaciones.

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Por otro lado, otro joven, de 46 años, con domicilio en la plaza de España, número 22, primero, fue arrollado por un camión en la calle Juana de Vega. Presentaba una herida con desgarro de diez centímetros en la cara antero-externa de la pierna izquierda y erosiones y contusiones en distintas partes del cuerpo.

Portada de El Ideal Gallego del 26 de agosto de 1926 Archivo de El Ideal Gallego

Médicos de La Coruña homenajean al doctor Gómez Ulla

En el “Alfonso” se celebró una comida en que los médicos militares rindieron un homenaje de admiración a su ilustre compañero el Dr. Gómez Ulla.

Este sabio cirujano, una de las figuras cumbres de la medicina española, ha venido exprofeso a La Coruña para rendir testimonio de gratitud a sus compañeros que precio el consentimiento de las autoridades militares de la región dieron el nombre de “Gómez Ulla” a la sala de operaciones del Hospital militar de esta plaza.

El Dr. Gómez Ulla en un rasgo de gentileza muy propio de su carácter, brindó a sus colegas una intervención operatoria en la sala de su nombre, relevándose como siempre un mago del bisturí.