En A Coruña hay 30 plazas para que un profesional te diga, a la cara, si tu carrera va bien o va a la deriva

Open Day Cedida

Vas a leer esto y vas a pensar "ya, otro evento de networking más". No. Esto no es una feria. No hay stand, no hay globos, no hay nadie repartiendo bolígrafos. Es al revés: te sientas, te miran el perfil como si fueras un caso de estudio, y te dicen —sin filtro— qué estás haciendo bien y qué te está frenando.

Se llama " El plan que tu carrera necesita " y lo organiza ef business school , en su campus de Oleiros, A Coruña.

El mito que se acaba de romper

Durante años la idea instalada ha sido esta: si quieres que alguien te haga un diagnóstico profesional serio, tienes que pagar un coach caro, buscarlo en Madrid, o resignarte a que tu jefe de RRHH te haga una evaluación de veinte minutos una vez al año, si acaso.

Se acabó ese mito. La orientación profesional individual y rigurosa ya no hace falta importarla: se hace en Galicia, con orientadores gallegos, para profesionales gallegos.

Lo que hay detrás del titular

Quitando el ruido, esto es lo que hace diferente a esta jornada:

No es un evento masivo. El aforo está limitado a 30 personas. No es escasez fabricada para generar urgencia: es que la sesión individual solo funciona si es realmente individual.

No es una charla, es un diagnóstico. Cada asistente tiene una sesión personal de 25 minutos con uno de los 6 orientadores profesionales del Departamento de Empleabilidad y Desarrollo Profesional de ef business school. Al final, te llevas puntos fuertes, puntos a mejorar y una recomendación concreta sobre tu siguiente paso profesional.

No hay venta encubierta. El evento está diseñado para cualquiera que quiera una valoración honesta de dónde está su carrera, tome después la decisión que tome. No hay letra pequeña de "matricúlate ya o pierdes la oferta".

La diferencia entre un diploma y un puesto

Aquí no se regala un test de personalidad ni una charla motivacional genérica. La diferencia es esta: un test te dice cómo eres; un orientador profesional te dice qué hacer con ello. Uno entretiene, el otro cambia decisiones.

Por qué esto no es casualidad

Ef business school lleva cuatro años consecutivos reconocida por Forbes (2023-2026), siendo la única escuela de negocios de Galicia y del noroeste peninsular presente de forma continuada en ese ranking, con presencia en 2026 en cuatro categorías. No es la típica escuela que promete mucho y demuestra poco: es la que lleva media década demostrándolo con hechos verificables, no con eslóganes.

Como dice Inés Salcines, directora general del grupo: "Cuatro años en Forbes demuestran que eso ya no es así" — refiriéndose, precisamente, al mito de que la formación de alto nivel solo pasa fuera de Galicia.

¿Y si mi carrera va bien?

Entonces mejor todavía: sales de la sesión con la confirmación de que vas en la dirección correcta, y con una hoja de ruta más afinada. La jornada no está pensada solo para quien está perdido; está pensada para quien quiere dejar de improvisar.

Cómo funciona, sin comprometerte a fechas concretas

Este formato de Open Day —sesión de contenido conjunta + orientación individual gratuita— lo repite ef business school de forma periódica en su campus de Oleiros. Las convocatorias tienen aforo limitado y se anuncian con antelación, así que lo más práctico es seguir de cerca los canales oficiales de ef business school para no quedarte fuera cuando se abra la siguiente edición.

En una frase: no es un curso más, es 25 minutos que pueden cambiar tu próximo movimiento profesional. Y esta vez, no hace falta salir de Galicia para tenerlos.