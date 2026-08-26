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A Coruña

El supermercado Gadis del mercado de Monte Alto abrirá antes de Navidad

La plaza de abastos se inundó este miércoles y el Ayuntamiento trabaja en solucionarlo "lo antes posible"

Lara Fernández
Lara Fernández
26/08/2026 14:36
El Gadis del mercado de Monte Alto
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Las obras del supermercado Gadis del mercado de Monte Alto están tan avanzadas que muchos ya preguntan por su fecha de apertura. Este miércoles, en el establecimiento se ven ya estanterías colocadas, rótulos luminosos encendidos y operarios trabajando en su interior. Pero para poder hacer la compra de nuevo en el supermercado de la calle Forcarei todavía habrá que esperar. 

Si bien los vecinos preguntaron a personal de la obra y este les avanzó que la idea es abrir el próximo mes de septiembre, fuentes municipales aseguran que la previsión es que Gadis esté operativo antes de Navidad. Sea cuando sea, lo cierto es que los vecinos recuperarán este año un establecimiento que tuvo que cerrar temporalmente sus puertas a mediados de julio de 2023, cuando comenzaron las obras de demolición y renovación integral del edificio municipal del mercado. 

En septiembre, antes que el Gadis, abrirá sus puertas con instalaciones renovadas la EIM de Monte Alto, otra de las infraestructuras que tuvieron que ser trasladadas debido a las obras del mercado. El centro, que previamente se situaba en la calle Forcarei, ha sido trasladado y reconstruido junto a la calle Cuento, donde ya darán inicio al nuevo curso.

Inundación

Por otro lado, las lluvias provocaron este miércoles la inundación de la plaza de abastos. Algunos placeros, como Marcos Sendón, conocido como Marc del Norte, denunciaron "la mala construcción" de la infraestructura a través de redes sociales, con un vídeo de trabajadores achicando agua del interior del mercado. 

Fuentes del Gobierno local, conocedoras de la situación, explican que el problema se debe, seguramente, a alguna bajante atascada, por lo que se envió a personal técnico para solucionarlo "lo antes posible".

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, exigió a la alcaldesa, Inés Rey, responsabilidades y una solución a las "deficiencias del mercado de Monte Alto". Tras ver el vídeo del placero mencionado, Lorenzo sostuvo que se trata de “una chapuza que ha costado a los coruñeses más de 10 millones de euros y que no hace ni un año que se inauguró con un año de retraso”.

El "descontrol" del Gobierno municipal en la ejecución de las obras "es un clamor", dijo el popular: “No se trata solo de adjudicar contratos sino también de comprobar que se ejecutan correctamente, sobre todo los que cuestan millones de euros a los coruñeses”.

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